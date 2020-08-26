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Номер извещения
ГП020547
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
поставка сетевого оборудования и программного обеспечения компании Cisco для предприятий, входящих в группу «Мечел».
Валюта процедуры
USD
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
13.08.2020 16:35
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Почтовый адрес
125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Контактный телефон
+49 5221 888 86 доб. 2824
Факс
+7 495 221-88-88
Адрес электронной почты
natalya.fedorova@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Федорова Наталья Васильева
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка сетевого оборудования и программного обеспечения компании Cisco для предприятий, входящих в группу «Мечел»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.08.2020 15:00 GMT +326.08.2020 15:0026.08.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020547Дата и время окончания срока приема заявок Поставка сетевого оборудования и программного обеспечения компании Cisco для предприятий, входящих в группу «Мечел»Москва
Подведение итогов не позднее
30.09.2020 18:0030.09.2020 18:0030.09.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020547Подведение итогов не позднее Поставка сетевого оборудования и программного обеспечения компании Cisco для предприятий, входящих в группу «Мечел»Москва
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка сетевого оборудования и программного обеспечения компании Cisco для предприятий, входящих в группу «Мечел»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Мечел-БизнесСервис
Все закупки и тендеры Мечел-БизнесСервис
Адрес местонахождения
125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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