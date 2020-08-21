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Номер извещения
32009401891
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка измерительных приборов КИПиА для буровой установки ЭК-БМЧ 6000 на скважину Новоякимовская II этап.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
13.08.2020 14:29
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
150000, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ, Г ЯРОСЛАВЛЬ, УЛ СВОБОДЫ, 8/38,
Почтовый адрес
150000, г. Ярославль, ул. Свободы, д. 8/38
Контактный телефон
+7 3452 53-25-96 доб. 2324
Факс
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Адрес электронной почты
KornevYV@rusgeology.ru
Ф.И.О. контактного лица
Корнев Юрий Валентинович
Место рассмотрения предложений
Ярославль
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Поставка измерительных приборов КИПиА для буровой установки ЭК-БМЧ 6000 на скважину Новоякимовская II этап.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка измерительных приборов КИПиА для буровой установки ЭК-БМЧ 6000 на скважину Новоякимовская II этап.
Начальная цена
444 190,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НПЦ НЕДРА
Все закупки и тендеры АО НПЦ НЕДРА
Адрес местонахождения
150000, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ, Г ЯРОСЛАВЛЬ, УЛ СВОБОДЫ, 8/38,
150000, г. Ярославль, ул. Свободы, д. 8/38
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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