Открытый конкурс с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договора на выполнение строительно- монтажных работ по объекту ««Мероприятия, направленные на подключение объектов капитального строительства к централизованной системе водоотведения». Строительство общеобразовательной школы по Пятой просеке в Октябрьском внутригородском районе г.о. Самара» для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2020 году.(СКС-1873)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 32009401976 Уникальный номер закупки Номер закупки СКС-1873 Наименование закупки Открытый конкурс с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договора на выполнение строительно- монтажных работ по объекту ««Мероприятия, направленные на подключение объектов капитального строительства к централизованной системе водоотведения». Строительство общеобразовательной школы по Пятой просеке в Октябрьском внутригородском районе г.о. Самара» для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2020 году.(СКС-1873) Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурс в электронной форме для СМСП Дата публикации

Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Общество с ограниченной ответственностью Самарские коммунальные системы

Все закупки и тендеры Самарские коммунальные системы Юридический адрес 443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56 Почтовый адрес 443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56 Контактный телефон +7 846 334-76-23 Факс +7 846 336-89-05 Адрес электронной почты zakupki@samcomsys.ru Ф.И.О. контактного лица Тексин Игорь Владимирович Место рассмотрения предложений Самара Закупки и тендеры Самарская область Ключевые слова:

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