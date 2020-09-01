Конкурс в электронной форме на право заключения договора, на выполнение работ по вывозу песка с песковых карт на участке городских очистных сооружений

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УЛЬЯНОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ВОДОКАНАЛ

Все закупки и тендеры УЛЬЯНОВСКОБЛВОДОКАНАЛ Юридический адрес 433508, Российская Федерация, Ульяновская область, Димитровград, Куйбышева, 150 Почтовый адрес 433508, Российская Федерация, Ульяновская область, Димитровград, Куйбышева, 150 Контактный телефон +7 84235 2-65-68 Факс {} Адрес электронной почты oallyamova@ulcomsys.ru Ф.И.О. контактного лица Аллямова Ольга Николаевна Место рассмотрения предложений Димитровград Закупки и тендеры Ульяновская область Ключевые слова:

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