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    Главная / Торги / Поставка мебели для нужд филиала ГлавУпДК при МИД России МЗК "Москоу Кантри Клаб"

    Поставка мебели для нужд филиала ГлавУпДК при МИД России МЗК "Москоу Кантри Клаб"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.08.2020 11:0031.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009402193Дата и время окончания срока приема заявок Поставка мебели для нужд филиала ГлавУпДК при МИД России МЗК "Москоу Кантри Клаб".Москва ул Пречистенка д.20Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009402193

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    381/МКК

    Наименование закупки

    Поставка мебели для нужд филиала ГлавУпДК при МИД России МЗК "Москоу Кантри Клаб"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме

    Дата публикации

    13.08.2020 15:17

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_№385-2-2020-МКК_от_03.09.2020.pdf

    1.Документация__381_МКК_ЗК_-_продление.docx

    4.Форма_1_Заявки__Ценовое_предложение.xls

    Тех_задание_мебель.docx

    Проект_договора.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГЛАВНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО КОРПУСА ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    Все закупки и тендеры ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ

    Юридический адрес

    119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20

    Почтовый адрес

    119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20

    Контактный телефон

    +7 495 637-71-06

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    zakupki@updk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Романова Людмила Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Москва ул Пречистенка д.20

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка мебели для нужд филиала ГлавУпДК при МИД России МЗК "Москоу Кантри Клаб".

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    31.08.2020 11:00 GMT +331.08.2020 11:0031.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009402193Дата и время окончания срока приема заявок Поставка мебели для нужд филиала ГлавУпДК при МИД России МЗК "Москоу Кантри Клаб".Москва ул Пречистенка д.20

    Дата и время вскрытия заявок

    01.09.2020 10:0001.09.2020 10:0001.09.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009402193Дата и время вскрытия заявок Поставка мебели для нужд филиала ГлавУпДК при МИД России МЗК "Москоу Кантри Клаб".Москва ул Пречистенка д.20

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.09.202003.09.2020 10:0003.09.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009402193Подведение итогов не позднее Поставка мебели для нужд филиала ГлавУпДК при МИД России МЗК "Москоу Кантри Клаб".Москва ул Пречистенка д.20

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка мебели для нужд филиала ГлавУпДК при МИД России МЗК "Москоу Кантри Клаб".

    Начальная цена

    570 689,10

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГЛАВНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО КОРПУСА ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ
    Все закупки и тендеры ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ

    Адрес местонахождения

    119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/725871/name/5f50b89188b430.15814724

    03.09.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка мебели для нужд филиала ГлавУпДК при МИД России МЗК "Москоу Кантри Клаб""

    Кол-во: 330

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