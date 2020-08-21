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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП020491
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Огнеупорные изделия
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
13.08.2020 14:15
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
462403, Российская Федерация, Оренбургская область, Орск, проспект Мира, 12
Почтовый адрес
462403, Российская Федерация, Оренбургская область, Орск, проспект Мира, 12
Контактный телефон
+7 3537 29-66-16
Факс
+7 3537 29-66-94
Адрес электронной почты
D.Shatalov@uralmash-go.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шаталов Дмитрий Алексеевич
Место рассмотрения предложений
г. Орск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка огнеупорных изделий
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.08.2020 13:00 GMT +321.08.2020 13:0021.08.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020491Дата и время окончания срока приема заявок Поставка огнеупорных изделийг. Орск
Дата и время вскрытия заявок
21.08.2020 13:0021.08.2020 13:0021.08.2020 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020491Дата и время вскрытия заявок Поставка огнеупорных изделийг. Орск
Подведение итогов не позднее
31.08.2020 14:0031.08.2020 14:0031.08.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020491Подведение итогов не позднее Поставка огнеупорных изделийг. Орск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка огнеупорных изделий
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Все закупки и тендеры УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Адрес местонахождения
462403, Российская Федерация, Оренбургская область, Орск, проспект Мира, 12
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 13
Кол-во: 15
Кол-во: 5
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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