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* Если это является обязательным условием

УЛЬЯНОВСКОБЛВОДОКАНАЛ Все закупки и тендеры УЛЬЯНОВСКОБЛВОДОКАНАЛ

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Лента сигнальная 50мм х 150м" Кол-во: 125

"Позиция 2" "Аптечка промышленная (в соответсвии с приказом №169н, размер 266*220*80мм футляр полистирол)" Кол-во: 15

"Позиция 3" "Аптечка промышленная (в соответсвии с приказом №169н, размер 250*300*110мм пластиковый шкаф)" Кол-во: 5

"Позиция 4" "Фильтр противогазовый 2001 Бриз тип В1" Кол-во: 30

"Позиция 5" "Гoлoвной убор косынка" Кол-во: 12

"Позиция 6" "Каска термостойкая с защитным щитком для лица с термостойкой окантовкой ("СОМ3-55" Favorit Termo или аналог)" Кол-во: 2

"Позиция 7" "Подшлемник летний, трикотаж" Кол-во: 18

"Позиция 8" "Шапка вязаная п/ш трикотаж 2-слойная шерстяная (черная)" Кол-во: 21

"Позиция 9" "Кепка бейсболка (темно-синяя)" Кол-во: 134

"Позиция 10" "Каска защитная "Лидер" (оранжевая)" Кол-во: 58

"Позиция 11" "Фартук брезентовый с нагрудником" Кол-во: 1

"Позиция 12" "Фартук из полимерных материалов с нагрудником, КЩС" Кол-во: 10

"Позиция 13" "Щиток защитный лицевой НБТ-сетка" Кол-во: 4

"Позиция 14" "Щиток лицевой защитный сварщика с автоматически затемняющимся светофильтром Gefest премиум" Кол-во: 5

"Позиция 15" "Очки закрытые защитные сварщика ЗНД2 Адмирал" Кол-во: 2

"Позиция 16" "Очки защитные непрямая вентиляция прозрачные РОСМЗ ЗН11 Panorama" Кол-во: 17

"Позиция 17" "Щиток защитный лицевой НБТ1 "ВИЗИОН"" Кол-во: 2

"Позиция 18" "Противогаз шланговый ПШ-1Б с ППМ-88" Кол-во: 4

"Позиция 19" "Респиратор складной с клапаном KN95 FFP2" Кол-во: 50

"Позиция 20" "Полумаска со сменными фильтрами Jetta 5500" Кол-во: 25

"Позиция 21" "Противогазовый фильтр 6099 (3М)" Кол-во: 62

"Позиция 22" "Противогазовый фильтр 6051 (3М)" Кол-во: 30

"Позиция 23" "Маска полнолицевая JETASafety5950" Кол-во: 5

"Позиция 24" "Привязь страховочная для работы в колодцах, камерах (пояс предохранительный УСП II БЖ (ПП2БЖ) с амортиз со стропом)" Кол-во: 10

"Позиция 25" "Строп спасательный канат с карабином и петлей 10м" Кол-во: 12

"Позиция 26" "Нарукавники из полимерных материалов" Кол-во: 2

"Позиция 27" "Рукавицы утепленные искусственный мех" Кол-во: 343

"Позиция 28" "Рукавицы комбинированные х/б с двойным наладонником" Кол-во: 208

"Позиция 29" "Перчатки трикотажные хлопчатобумажные 4х нитка" Кол-во: 710

"Позиция 30" "Перчатки трикотажные с полным полимерным покрытием, манжета" Кол-во: 249

"Позиция 31" "Перчатки трикотажные с полным полимерным покрытием для грубых работ, крага" Кол-во: 175

"Позиция 32" "Перчатки для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла (Краги спилковые пятипалы тип "Трэк")" Кол-во: 6

"Позиция 33" "Перчатки диэлектрические, латексные" Кол-во: 5

"Позиция 34" "Перчатки латексные сверхпрочные XL синие" Кол-во: 164

"Позиция 35" "Перчатки резиновые технические (желтые)" Кол-во: 219

"Позиция 36" "Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами ("Пламя" манжета резинка или аналог)" Кол-во: 211

"Позиция 37" "Перчатки для защиты от проколов и порезов (перчатки х/б с латексом, 2-й облив Экстра 10 класс )" Кол-во: 326

"Позиция 38" "Перчатки нитриловые черные" Кол-во: 372

"Позиция 39" "Перчатки с точечным полимер.покрытием (х/б трикотажные с ПВХ Люкс 5-ти нитка "Точка")" Кол-во: 1074

"Позиция 40" "Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами для защиты от проколов и порезов (перчатки х/б с латексом, 2-й облив Экстра утепленные" Кол-во: 295

"Позиция 41" "Cпрей для защиты от биологических вредных факторов (от укусов членистоногих, клещей) 200 мл" Кол-во: 24

"Позиция 42" "Крем регенирирующий, востанавливающий (100 мл.)" Кол-во: 378

"Позиция 43" "Спрей для защиты от биологических вредных факторов (от укусов членестоногих, комаров) 200 мл" Кол-во: 153

"Позиция 44" "Мыло или жидкое моющее средство для мытья рук. (250 мл.)" Кол-во: 73

"Позиция 45" "Крем для защиты кожи при негативном влиянии окружающей среды (от воздействия пониженных температур) (100 мл.)" Кол-во: 66