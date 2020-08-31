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    Главная / Торги / Конкурс в электронной форме на право заключения договора, на поставку средств индивидуальной защиты для нужд ООО "Ульяновскоблводоканал"

    Конкурс в электронной форме на право заключения договора, на поставку средств индивидуальной защиты для нужд ООО "Ульяновскоблводоканал"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.08.2020 11:0031.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009402406Дата и время окончания срока приема заявок Поставка средств индивидуальной защиты ДимитровградПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009402406

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    266

    Наименование закупки

    Конкурс в электронной форме на право заключения договора, на поставку средств индивидуальной защиты для нужд ООО "Ульяновскоблводоканал"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    13.08.2020 15:50

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Конкурс_266_УОВК_2020_СИЗы_2ое_полугодие.zip

    Протокол_№_111_от_04.09.2020г..pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УЛЬЯНОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры УЛЬЯНОВСКОБЛВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    433508, Российская Федерация, Ульяновская область, Димитровград, Куйбышева, 150

    Почтовый адрес

    433508, Российская Федерация, Ульяновская область, Димитровград, Куйбышева, 150

    Контактный телефон

    +7 84235 2-65-68

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    oallyamova@ulcomsys.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Аллямова Ольга Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Димитровград

    Закупки и тендеры Ульяновская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка средств индивидуальной защиты

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    31.08.2020 11:00 GMT +331.08.2020 11:0031.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009402406Дата и время окончания срока приема заявок Поставка средств индивидуальной защиты Димитровград

    Подведение итогов не позднее

    04.09.2020 16:0004.09.2020 16:0004.09.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009402406Подведение итогов не позднее Поставка средств индивидуальной защиты Димитровград

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    04.09.202004.09.2020 16:0004.09.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009402406Подведение итогов не позднее Поставка средств индивидуальной защиты Димитровград

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка средств индивидуальной защиты

    Начальная цена

    648 600,12

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УЛЬЯНОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УЛЬЯНОВСКОБЛВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры УЛЬЯНОВСКОБЛВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    433508, Российская Федерация, Ульяновская область, Димитровград, Куйбышева, 150

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/727618/name/5f5616b716a1d3.66463376

    07.09.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лента сигнальная 50мм х 150м"

    Кол-во: 125

    "Позиция 2"

    "Аптечка промышленная (в соответсвии с приказом №169н, размер 266*220*80мм футляр полистирол)"

    Кол-во: 15

    "Позиция 3"

    "Аптечка промышленная (в соответсвии с приказом №169н, размер 250*300*110мм пластиковый шкаф)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 4"

    "Фильтр противогазовый 2001 Бриз тип В1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 5"

    "Гoлoвной убор косынка"

    Кол-во: 12

    "Позиция 6"

    "Каска термостойкая с защитным щитком для лица с термостойкой окантовкой ("СОМ3-55" Favorit Termo или аналог)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Подшлемник летний, трикотаж"

    Кол-во: 18

    "Позиция 8"

    "Шапка вязаная п/ш трикотаж 2-слойная шерстяная (черная)"

    Кол-во: 21

    "Позиция 9"

    "Кепка бейсболка (темно-синяя)"

    Кол-во: 134

    "Позиция 10"

    "Каска защитная "Лидер" (оранжевая)"

    Кол-во: 58

    "Позиция 11"

    "Фартук брезентовый с нагрудником"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Фартук из полимерных материалов с нагрудником, КЩС"

    Кол-во: 10

    "Позиция 13"

    "Щиток защитный лицевой НБТ-сетка"

    Кол-во: 4

    "Позиция 14"

    "Щиток лицевой защитный сварщика с автоматически затемняющимся светофильтром Gefest премиум"

    Кол-во: 5

    "Позиция 15"

    "Очки закрытые защитные сварщика ЗНД2 Адмирал"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "Очки защитные непрямая вентиляция прозрачные РОСМЗ ЗН11 Panorama"

    Кол-во: 17

    "Позиция 17"

    "Щиток защитный лицевой НБТ1 "ВИЗИОН""

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "Противогаз шланговый ПШ-1Б с ППМ-88"

    Кол-во: 4

    "Позиция 19"

    "Респиратор складной с клапаном KN95 FFP2"

    Кол-во: 50

    "Позиция 20"

    "Полумаска со сменными фильтрами Jetta 5500"

    Кол-во: 25

    "Позиция 21"

    "Противогазовый фильтр 6099 (3М)"

    Кол-во: 62

    "Позиция 22"

    "Противогазовый фильтр 6051 (3М)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 23"

    "Маска полнолицевая JETASafety5950"

    Кол-во: 5

    "Позиция 24"

    "Привязь страховочная для работы в колодцах, камерах (пояс предохранительный УСП II БЖ (ПП2БЖ) с амортиз со стропом)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 25"

    "Строп спасательный канат с карабином и петлей 10м"

    Кол-во: 12

    "Позиция 26"

    "Нарукавники из полимерных материалов"

    Кол-во: 2

    "Позиция 27"

    "Рукавицы утепленные искусственный мех"

    Кол-во: 343

    "Позиция 28"

    "Рукавицы комбинированные х/б с двойным наладонником"

    Кол-во: 208

    "Позиция 29"

    "Перчатки трикотажные хлопчатобумажные 4х нитка"

    Кол-во: 710

    "Позиция 30"

    "Перчатки трикотажные с полным полимерным покрытием, манжета"

    Кол-во: 249

    "Позиция 31"

    "Перчатки трикотажные с полным полимерным покрытием для грубых работ, крага"

    Кол-во: 175

    "Позиция 32"

    "Перчатки для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла (Краги спилковые пятипалы тип "Трэк")"

    Кол-во: 6

    "Позиция 33"

    "Перчатки диэлектрические, латексные"

    Кол-во: 5

    "Позиция 34"

    "Перчатки латексные сверхпрочные XL синие"

    Кол-во: 164

    "Позиция 35"

    "Перчатки резиновые технические (желтые)"

    Кол-во: 219

    "Позиция 36"

    "Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами ("Пламя" манжета резинка или аналог)"

    Кол-во: 211

    "Позиция 37"

    "Перчатки для защиты от проколов и порезов (перчатки х/б с латексом, 2-й облив Экстра 10 класс )"

    Кол-во: 326

    "Позиция 38"

    "Перчатки нитриловые черные"

    Кол-во: 372

    "Позиция 39"

    "Перчатки с точечным полимер.покрытием (х/б трикотажные с ПВХ Люкс 5-ти нитка "Точка")"

    Кол-во: 1074

    "Позиция 40"

    "Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами для защиты от проколов и порезов (перчатки х/б с латексом, 2-й облив Экстра утепленные"

    Кол-во: 295

    "Позиция 41"

    "Cпрей для защиты от биологических вредных факторов (от укусов членистоногих, клещей) 200 мл"

    Кол-во: 24

    "Позиция 42"

    "Крем регенирирующий, востанавливающий (100 мл.)"

    Кол-во: 378

    "Позиция 43"

    "Спрей для защиты от биологических вредных факторов (от укусов членестоногих, комаров) 200 мл"

    Кол-во: 153

    "Позиция 44"

    "Мыло или жидкое моющее средство для мытья рук. (250 мл.)"

    Кол-во: 73

    "Позиция 45"

    "Крем для защиты кожи при негативном влиянии окружающей среды (от воздействия пониженных температур) (100 мл.)"

    Кол-во: 66

    "Позиция 46"

    "Мыло хозяйственное твердое 65% (кусок 200 г)"

    Кол-во: 1500

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