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Номер извещения
32009402406
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Конкурс в электронной форме на право заключения договора, на поставку средств индивидуальной защиты для нужд ООО "Ульяновскоблводоканал"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
13.08.2020 15:50
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
433508, Российская Федерация, Ульяновская область, Димитровград, Куйбышева, 150
Почтовый адрес
433508, Российская Федерация, Ульяновская область, Димитровград, Куйбышева, 150
Контактный телефон
+7 84235 2-65-68
Факс
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Адрес электронной почты
oallyamova@ulcomsys.ru
Ф.И.О. контактного лица
Аллямова Ольга Николаевна
Место рассмотрения предложений
Димитровград
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка средств индивидуальной защиты
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.08.2020 11:00 GMT +331.08.2020 11:0031.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009402406Дата и время окончания срока приема заявок Поставка средств индивидуальной защиты Димитровград
Подведение итогов не позднее
04.09.2020 16:0004.09.2020 16:0004.09.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009402406Подведение итогов не позднее Поставка средств индивидуальной защиты Димитровград
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка средств индивидуальной защиты
Начальная цена
648 600,12
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
УЛЬЯНОВСКОБЛВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры УЛЬЯНОВСКОБЛВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
433508, Российская Федерация, Ульяновская область, Димитровград, Куйбышева, 150
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 125
Кол-во: 15
Кол-во: 5
Кол-во: 30
Кол-во: 12
Кол-во: 2
Кол-во: 18
Кол-во: 21
Кол-во: 134
Кол-во: 58
Кол-во: 1
Кол-во: 10
Кол-во: 4
Кол-во: 5
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Кол-во: 17
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 50
Кол-во: 25
Кол-во: 62
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Кол-во: 5
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Кол-во: 12
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Кол-во: 208
Кол-во: 710
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Кол-во: 326
Кол-во: 372
Кол-во: 1074
Кол-во: 295
Кол-во: 24
Кол-во: 378
Кол-во: 153
Кол-во: 73
Кол-во: 66
Кол-во: 1500
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