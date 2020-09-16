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    Главная / Торги / Автомобиль 4753 фургон грузовой инвентарный номер 610010000002

    Автомобиль 4753 фургон грузовой инвентарный номер 610010000002

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.09.2020 21:0016.09.2020 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020487Дата и время окончания срока приема заявок Автомобиль 4753 фургон грузовой Инвентарный номер 610010000002 Марка модель автомобиля 4753 Гос. рег. Номер С671РУ 86 Год выпуска 2004 VIN Х8947532С40ВР3369 Двигатель, марка, № 51300D №41021856 Пробег, км 430198 Мощность двигателя, (кВт) 85.5 г. Санкт-ПетербургПечать
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    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Автомобиль 4753 фургон грузовой инвентарный номер 610010000002

    Категория

    Публичное предложение

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    Сургутский район, Сургутский ЗСК

    Номер извещения

    ГП020487

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА

    Предмет договора

    Автомобиль 4753 фургон грузовой Инвентарный номер 610010000002 Марка модель автомобиля 4753 Гос. рег. Номер С671РУ 86 Год выпуска 2004 VIN Х8947532С40ВР3369 Двигатель, марка, № 51300D №41021856 Пробег, км 430198 Мощность двигателя, (кВт) 85.5

    Начальная цена

    176000.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    13-08-2020 14:02 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    17.09.2020 18:00

    Дата и время проведения

    18.09.2020 14:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    is-610010000002-aug.pdf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    транспортные средства

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Автомобиль 4753 фургон грузовой Инвентарный номер 610010000002 Марка модель автомобиля 4753 Гос. рег. Номер С671РУ 86 Год выпуска 2004 VIN Х8947532С40ВР3369 Двигатель, марка, № 51300D №41021856 Пробег, км 430198 Мощность двигателя, (кВт) 85.5

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА

    Юридический адрес

    628400, Российская Федерация, Тюменская область, г. Сургут, -, -

    Контактный телефон

    +7 3462 95-46-36

    Адрес электронной почты

    KojinDA@zsk.gpp.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дорощук Андрей Борисович

    Место рассмотрения предложений

    г. Санкт-Петербург

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Дорощук Андрей Борисович

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    KojinDA@zsk.gpp.gazprom.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 3462 95-46-36

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    628400, Российская Федерация, Тюменская область, г. Сургут, -, -

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    Участник, который предложил наиболее высокую цену договора, и заявка которого соответствует требованиям извещения и конкурсной документации, признается победителем.

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Участник не допускается к участию в публичном предложении в следующих случаях: заявка подана лицом, не уполномоченным Участником на осуществление таких действий; представлены не все документы по перечню, опубликованному в Информационном сообщении о проведении публичного предложения; участником представлены недостоверные сведения.

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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