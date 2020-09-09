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Наименование процедуры
Публичное предложение
Категория
Публичное предложение
Адрес местонахождения имущества (объекта)
368761, Республика Дагестан, С.Стальский район, с.Касумкент, ул. Ленина №30.
Номер извещения
ГП020483
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
Муниципальное бюджетное учреждение Управление муниципального имущества и землепользования администрации муниципального района Сулейман-Стальский район
Предмет договора
Идентификационный номер (VIN):ХТА21074092891, Марка, модель ТС: 210740 Наименование (тип ТС):Легковой, Категория ТС (A, B, C, D, прицеп):В, Год изготовления ТС:2009г.,Модель, N двигателя: 21067, 952951, N кузова:ХТА21074092891, Цвет кузова (кабины, прицепа): Темно-вишневый , Мощность двигателя, л. с. (кВт): 72.7 л.с. (53.5 кВт), Рабочий объем двигателя, куб. см:1568, Тип двигателя: Бензиновый, Экологический класс: Третий, Разрешенная максимальная масса, кг: 1460, Масса без нагрузки, кг: 1060 Паспорт ТС (серия, номер): 63 МУ 523684, Дата выдачи паспорта:23.03.2009г. Государственный регистрационный знак:К 977 КВ 05
Начальная цена
60000.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
12000.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
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Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
13-08-2020 13:55 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
11.09.2020 14:00
Дата и время проведения
14.09.2020 10:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
Идентификационный номер (VIN):ХТА21074092891, Марка, модель ТС: 210740 Наименование (тип ТС):Легковой, Категория ТС (A, B, C, D, прицеп):В, Год изготовления ТС:2009г.,Модель, N двигателя: 21067, 952951, N кузова:ХТА21074092891, Цвет кузова (кабины, прицепа): Темно-вишневый , Мощность двигателя, л. с. (кВт): 72.7 л.с. (53.5 кВт), Рабочий объем двигателя, куб. см:1568, Тип двигателя: Бензиновый, Экологический класс: Третий, Разрешенная максимальная масса, кг: 1460, Масса без нагрузки, кг: 1060 Паспорт ТС (серия, номер): 63 МУ 523684, Дата выдачи паспорта:23.03.2009г. Государственный регистрационный знак:К 977 КВ 05
Форма собственности имущества
Муниципальная (региональная)
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
12000.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
Муниципальное бюджетное учреждение Управление муниципального имущества и землепользования администрации муниципального района Сулейман-Стальский район
Юридический адрес
368760, Российская Федерация, Республика Дагестан, с Касумкент, Касумкент, Ленина, 36
Контактный телефон
+7 938 200-90-10 доб. 10
Адрес электронной почты
zem.kom3@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гасанов Назир Абдурахманович
Место рассмотрения предложений
с Касумкент
Контактное лицо продавца/инициатора
Гасанов Назир Абдурахманович
Адрес эл. почты продавца/инициатора
zem.kom3@mail.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 938 200-90-10 доб. 10
Адрес местонахождения продавца/инициатора
368760, Российская Федерация, Республика Дагестан, с Касумкент, Касумкент, Ленина, 36
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Победителем Аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокий размер платы за единицу имущества
Требования, предъявляемые к Участнику
Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на ЭТП ГПБ в соответствии с регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Осмотр вышеуказанного имущества проводится визуально, без проведения тест-драйва.
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
требуется замена: колес, аккумуляторный батареи, частичный ремонт ходовой части, ремонт кузова.
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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