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Номер извещения
32009401652
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка спецодежды для защиты от общих производственных загрязнений для нужд ООО «Щекинская ГРЭС»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
13.08.2020 13:42
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
301205, Российская Федерация, Тульская область, Щекинский район, Советск, Энергетиков, 1Г
Почтовый адрес
301205, Российская Федерация, Тульская область, Щекинский район, Советск, Энергетиков, 1Г
Контактный телефон
+7 48751 7-44-75
Факс
+7 48751 7-43-02
Адрес электронной почты
KarpuninAV@s-gres.ru
Ф.И.О. контактного лица
Карпунин Александр Васильевич
Место рассмотрения предложений
Щекинский район
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Поставка спецодежды от общих производственных загрязнений
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.09.2020 14:00 GMT +316.09.2020 14:0016.09.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009401652Дата и время окончания срока приема заявок Поставка спецодежды от общих производственных загрязненийЩекинский район
Дата и время вскрытия заявок
16.09.2020 14:0016.09.2020 14:0016.09.2020 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009401652Дата и время вскрытия заявок Поставка спецодежды от общих производственных загрязненийЩекинский район
Подведение итогов не позднее
25.09.2020 23:5925.09.2020 23:5925.09.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009401652Подведение итогов не позднее Поставка спецодежды от общих производственных загрязненийЩекинский район
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка спецодежды от общих производственных загрязнений
Начальная цена
654 570,55
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЩЕКИНСКАЯ ГРЭС
Все закупки и тендеры ЩЕКИНСКАЯ ГРЭС
Адрес местонахождения
301205, Российская Федерация, Тульская область, Щекинский район, Советск, Энергетиков, 1Г
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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