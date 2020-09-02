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Номер извещения
ГП020481
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка гидроцилиндров для нужд АО ХК «Якутуголь»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
13.08.2020 13:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
Почтовый адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
Контактный телефон
+7 41147 9-23-22
Факс
+7 41147 4-20-24
Адрес электронной почты
tatyana.ermenzina@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Ермензина Татьяна Ивановна
Место рассмотрения предложений
Нерюнгри
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Поставка гидроцилиндров для нужд АО ХК «Якутуголь»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.09.2020 11:00 GMT +302.09.2020 11:0002.09.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020481Дата и время окончания срока приема заявок Поставка гидроцилиндров для нужд АО ХК «Якутуголь» Нерюнгри
Дата и время вскрытия заявок
02.09.2020 11:0002.09.2020 11:0002.09.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020481Дата и время вскрытия заявок Поставка гидроцилиндров для нужд АО ХК «Якутуголь» Нерюнгри
Подведение итогов не позднее
31.01.2021 11:0031.01.2021 11:0031.01.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020481Подведение итогов не позднее Поставка гидроцилиндров для нужд АО ХК «Якутуголь» Нерюнгри
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка гидроцилиндров для нужд АО ХК «Якутуголь»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ХК Якутуголь
Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь
Адрес местонахождения
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
28.12.11.110
Документация лота
Кол-во: 2
Кол-во: 10
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