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Номер извещения
ГП020492
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выбор организации для выполнения ремонтно-отделочных работ в помещении Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный», расположенном в здании по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Лафонская, д. 3, литер А.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
13.08.2020 14:15
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191124, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул.Лафонская, 3 лит. А
Почтовый адрес
191124, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул.Лафонская, 3 лит. А
Контактный телефон
+7 812 622-04-56
Факс
+7 812 325-21-47
Адрес электронной почты
Alexey.Predchenko.Peterburg@gazprombank.ru
Ф.И.О. контактного лица
Предченко Алексей Викторович
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Выбор организации для выполнения ремонтно-отделочных работ в помещении Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный», расположенном в здании по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Лафонская, д. 3, литер А
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.08.2020 12:00 GMT +327.08.2020 12:0027.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020492Дата и время окончания срока приема заявок Выбор организации для выполнения ремонтно-отделочных работ в помещении Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный», расположенном в здании по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Лафонская, д. 3, литер АСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
27.08.2020 12:0027.08.2020 12:0027.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020492Дата и время вскрытия заявок Выбор организации для выполнения ремонтно-отделочных работ в помещении Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный», расположенном в здании по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Лафонская, д. 3, литер АСанкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
30.09.2020 15:0030.09.2020 15:0030.09.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020492Подведение итогов не позднее Выбор организации для выполнения ремонтно-отделочных работ в помещении Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный», расположенном в здании по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Лафонская, д. 3, литер АСанкт-Петербург
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
30.09.202030.09.2020 15:0030.09.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020492Подведение итогов не позднее Выбор организации для выполнения ремонтно-отделочных работ в помещении Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный», расположенном в здании по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Лафонская, д. 3, литер АСанкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выбор организации для выполнения ремонтно-отделочных работ в помещении Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный», расположенном в здании по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Лафонская, д. 3, литер А
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Разрешение приема иных условий для места поставки
Разрешение приема иных условий оплаты
Разрешение приема иных условий для количества
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
Ф-л ГПБ (АО) Северо-Западный
Все закупки и тендеры Ф-л ГПБ (АО) Северо-Западный
Адрес местонахождения
191124, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул.Лафонская, 3 лит. А
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1
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