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Номер извещения
32009401631
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка регулятора высокого давления Tescom
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
13.08.2020 13:37
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
236001, Российская Федерация, Калининградская область, Калининград, Московский проспект, дом 181
Почтовый адрес
236001, Российская Федерация, Калининградская область, Калининград, Московский проспект, дом 181
Контактный телефон
+7 4012 55-67-14
Факс
Адрес электронной почты
kisleykoaa@fakel-russia.com
Ф.И.О. контактного лица
Кислейко Алина Артуровна
Место рассмотрения предложений
Калининград
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка регулятора высокого давления Tescom
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка регулятора высокого давления Tescom
Начальная цена
131 545,68
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО «ОКБ «Факел»
Все закупки и тендеры АО «ОКБ «Факел»
Адрес местонахождения
236001, Российская Федерация, Калининградская область, Калининград, Московский проспект, дом 181
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 2.00000
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