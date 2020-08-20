www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32009401535
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Неисключительные права (лицензии) на использование программного обеспечения
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
13.08.2020 13:23
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
430007, Российская Федерация, Республика Мордовия, Саранск, Осипенко, 93
Почтовый адрес
430007, Российская Федерация, Республика Мордовия, Саранск, Осипенко, 93
Контактный телефон
+7 8342 35-77-87
Факс
{}
Адрес электронной почты
oziletp@tfwatt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Маслова Елена Олеговна
Место рассмотрения предложений
Саранск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Предоставление неисключительных прав (лицензий) на использование программного обеспечения
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Предоставление неисключительных прав (лицензий) на использование программного обеспечения
Начальная цена
334 098,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ТФ ВАТТ
Все закупки и тендеры АО ТФ ВАТТ
Адрес местонахождения
430007, Российская Федерация, Республика Мордовия, Саранск, Осипенко, 93
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 230.00000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.