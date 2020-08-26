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Номер извещения
ГП020479
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка ленточных пил для нужд ООО «ВОЛМА-Абсалямово»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
13.08.2020 13:12
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
400019, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Крепильная, д.128
Почтовый адрес
400019, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Крепильная, д.128
Контактный телефон
+7 927 406-66-16
Факс
--
Адрес электронной почты
tender@volma.ru
Ф.И.О. контактного лица
Салахов Ильфат Фирдависович
Место рассмотрения предложений
Волгоград
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Поставка ленточных пил для нужд ООО «ВОЛМА-Абсалямово»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.08.2020 15:00 GMT +326.08.2020 15:0026.08.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020479Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ленточных пил для нужд ООО «ВОЛМА-Абсалямово»Волгоград
Дата и время вскрытия заявок
27.08.2020 10:0027.08.2020 10:0027.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020479Дата и время вскрытия заявок Поставка ленточных пил для нужд ООО «ВОЛМА-Абсалямово»Волгоград
Подведение итогов не позднее
03.09.2020 10:0003.09.2020 10:0003.09.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020479Подведение итогов не позднее Поставка ленточных пил для нужд ООО «ВОЛМА-Абсалямово»Волгоград
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка ленточных пил для нужд ООО «ВОЛМА-Абсалямово»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Управляющая компания «ВОЛМА»»
Все закупки и тендеры «Управляющая компания «ВОЛМА»»
Адрес местонахождения
400019, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Крепильная, д.128
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 400
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