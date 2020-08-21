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Номер извещения
ГП020474
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Рукав напорно-всасывающий
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
13.08.2020 12:38
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
Почтовый адрес
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
Контактный телефон
+7 38475 7-23-16
Факс
+7 38475 7-22-41
Адрес электронной почты
minutinaea@uk.mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Минутина Екатерина Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Междуреченск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка рукавов напорно-всасывающих
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.08.2020 11:00 GMT +321.08.2020 11:0021.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020474Дата и время окончания срока приема заявок Поставка рукавов напорно-всасывающихМеждуреченск
Подведение итогов не позднее
31.12.2020 11:0031.12.2020 11:0031.12.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020474Подведение итогов не позднее Поставка рукавов напорно-всасывающихМеждуреченск
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка рукавов напорно-всасывающих
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО «Южный Кузбасс»
Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»
Адрес местонахождения
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1500
Кол-во: 1500
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