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    Главная / Торги / Поставка линолеума полукоммерческого Tarkett Moda 602 3м.

    Поставка линолеума полукоммерческого Tarkett Moda 602 3м.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.08.2020 21:5920.08.2020 21:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009401334Дата и время окончания срока приема заявок Поставка линолеума полукоммерческого Tarkett Moda 602 3м614038, г.Пермь, ул. Академика Веденеева, д.28 ПАО НПО "Искра"Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009401334

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка линолеума полукоммерческого Tarkett Moda 602 3м.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    13.08.2020 12:52

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_32009401334.pdf

    Поставка_линолеума_полукоммерческого_Tarkett_Moda_602_3м.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение Искра
    Все закупки и тендеры ПАО НПО Искра

    Юридический адрес

    614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28

    Почтовый адрес

    614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28

    Контактный телефон

    +7 342 262-71-16

    Факс

    +7 342 284-54-54

    Адрес электронной почты

    BurdinaLyubov@npoiskra.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бурдина Любовь Павловна

    Место рассмотрения предложений

    614038, г.Пермь, ул. Академика Веденеева, д.28 ПАО НПО "Искра"

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка линолеума полукоммерческого Tarkett Moda 602 3м

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.08.2020 21:59 GMT +320.08.2020 21:5920.08.2020 21:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009401334Дата и время окончания срока приема заявок Поставка линолеума полукоммерческого Tarkett Moda 602 3м614038, г.Пермь, ул. Академика Веденеева, д.28 ПАО НПО "Искра"

    Дата и время вскрытия заявок

    20.08.2020 21:5920.08.2020 21:5920.08.2020 21:59Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009401334Дата и время вскрытия заявок Поставка линолеума полукоммерческого Tarkett Moda 602 3м614038, г.Пермь, ул. Академика Веденеева, д.28 ПАО НПО "Искра"

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.09.202021.09.2020 21:5921.09.2020 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009401334Подведение итогов не позднее Поставка линолеума полукоммерческого Tarkett Moda 602 3м614038, г.Пермь, ул. Академика Веденеева, д.28 ПАО НПО "Искра"

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка линолеума полукоммерческого Tarkett Moda 602 3м

    Начальная цена

    187 620,30

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение Искра»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО НПО Искра
    Все закупки и тендеры ПАО НПО Искра

    Адрес местонахождения

    614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/719817/name/5f44b39a588f76.52154137

    25.08.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве"

    Кол-во: 525.00000

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