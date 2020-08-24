Оказание медицинских услуг по проведению предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей в выходные и праздничные дни (г. Тосно, г. Любань, г. Никольское)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32009401768 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Оказание медицинских услуг по проведению предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей в выходные и праздничные дни (г. Тосно, г. Любань, г. Никольское) Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ Юридический адрес 188507, ОБЛ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, Р-Н ЛОМОНОСОВСКИЙ, - НОВОСЕЛЬЕ, ЗДАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО КОРПУСА НЕЖИЛОЕ, ЛИТ. А А1, Почтовый адрес 192029, г. Санкт-Петербург, ул. Пинегина, д.4 Контактный телефон +7 812 405-40-05 Факс -- Адрес электронной почты zakupki@gazprom-lenobl.ru Ф.И.О. контактного лица Дмитриева Виктория Геннадьевна Место рассмотрения предложений Санкт-Петербург Закупки и тендеры Ленинградская область Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru