Открытый аукцион в электронной форме по комбинированной схеме с пошаговым снижением начальной цены торгов на право заключения договора купли-продажи объектов движимого имущества (18 ед.). Собственник: АО «Газпром промгаз». Лот № 1 – Ведро для охлаждения шампанского и вина. Место нахождения Имущества: 142702, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д.23

Лот 1