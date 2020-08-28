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Номер извещения
32009401470
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по модернизации системы контроля доступа в служебно-пасажирском здании Калужского центра ОВД филиала "МЦ АУВД" ФГУП "Госкорпорация по ОрВД"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
13.08.2020 13:12
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125167, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 37, КОРПУС 7,
Почтовый адрес
125167, город Москва, Ленинградский проспект, дом 37
Контактный телефон
+7 495 956-87-47 доб. 1182
Факс
Адрес электронной почты
31923@atcm.ru
Ф.И.О. контактного лица
Арсланов Магомедсаид Арсланович
Место рассмотрения предложений
119027, г. Москва, Большая Внуковская ул., д. 2А, стр. 1
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по модернизации системы контроля доступа в служебно-пассажирском здании Калужского центра ОВД филиала «МЦ АУВД» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
08.09.202008.09.2020 10:0008.09.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009401470Подведение итогов не позднее Оказание услуг по модернизации системы контроля доступа в служебно-пассажирском здании Калужского центра ОВД филиала «МЦ АУВД» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»119027, г. Москва, Большая Внуковская ул., д. 2А, стр. 1
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по модернизации системы контроля доступа в служебно-пассажирском здании Калужского центра ОВД филиала «МЦ АУВД» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»
Начальная цена
350 533,33
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД
Все закупки и тендеры ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД
Адрес местонахождения
125167, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 37, КОРПУС 7,
125167, город Москва, Ленинградский проспект, дом 37
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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