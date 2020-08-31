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Номер извещения
32009401144
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Вакуумный захват универсальный для монтажа кровельных и стеновых сэндвич-панелей
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Дата публикации
13.08.2020 12:07
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,
Почтовый адрес
121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18
Контактный телефон
+7 495 223-14-42
Факс
+7 499 749-96-13
Адрес электронной почты
zakupki-center@khrunichev.ru
Ф.И.О. контактного лица
Новикова Наталья Николаевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Вакуумный захват универсальный для монтажа кровельных и стеновых сэндвич-панелей
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.08.2020 10:00 GMT +331.08.2020 10:0031.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009401144Дата и время окончания срока приема заявок Вакуумный захват универсальный для монтажа кровельных и стеновых сэндвич-панелейМосква
Дата окончания срока рассмотрения заявок
09.09.2020 11:0009.09.2020 11:0009.09.2020 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32009401144Дата окончания срока рассмотрения заявок Вакуумный захват универсальный для монтажа кровельных и стеновых сэндвич-панелейМосква
Дата и время проведения
14.09.2020 10:0014.09.2020 10:0014.09.2020 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 32009401144Дата и время проведения Вакуумный захват универсальный для монтажа кровельных и стеновых сэндвич-панелейМосква
Подведение итогов не позднее
23.09.2020 11:0023.09.2020 11:0023.09.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009401144Подведение итогов не позднее Вакуумный захват универсальный для монтажа кровельных и стеновых сэндвич-панелейМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Вакуумный захват универсальный для монтажа кровельных и стеновых сэндвич-панелей
Начальная цена
936 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"
Все закупки и тендеры АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"
Адрес местонахождения
121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,
121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2.00000
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