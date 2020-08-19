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Номер извещения
ГП020467
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Шасси базовое КамАЗ 43118
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
13.08.2020 11:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
426063, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ИЖЕВСК, УЛ ОРДЖОНИКИДЗЕ, 2,
Почтовый адрес
426063, Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, 2
Контактный телефон
+7 912 857-36-85
Факс
+34 123 412 689 доб. 212
Адрес электронной почты
valeriya.stepanova@rimera.com
Ф.И.О. контактного лица
Степанова Валерия Олеговна
Место рассмотрения предложений
Ижевск
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Шасси базовое КамАЗ 43118
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.08.2020 11:00 GMT +319.08.2020 11:0019.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020467Дата и время окончания срока приема заявок Шасси базовое КамАЗ 43118 Ижевск
Подведение итогов не позднее
19.08.2020 15:0019.08.2020 15:0019.08.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020467Подведение итогов не позднее Шасси базовое КамАЗ 43118 Ижевск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Шасси базовое КамАЗ 43118
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ИЖНЕФТЕМАШ
Все закупки и тендеры ПАО ИЖНЕФТЕМАШ
Адрес местонахождения
426063, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ИЖЕВСК, УЛ ОРДЖОНИКИДЗЕ, 2,
426063, Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, 2
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1
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