www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32009401110
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
КО-035-ПП-20 Оказание услуг по разработке экологической документации для объектов ООО «Тюмень Водоканал»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
13.08.2020 12:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -
Почтовый адрес
625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31
Контактный телефон
+7 3452 54-09-40 доб. 1736
Факс
+7 3452 54-09-24 доб. 1219
Адрес электронной почты
g.ulyanovskaya@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ульяновская Галина Сергеевна
Место рассмотрения предложений
625007, г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 38, стр.10
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Право заключения договора на оказание услуг по разработке экологической документации для объектов ООО «Тюмень Водоканал»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.09.2020 09:00 GMT +310.09.2020 09:0010.09.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009401110Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора на оказание услуг по разработке экологической документации для объектов ООО «Тюмень Водоканал» 625007, г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 38, стр.10
Подведение итогов не позднее
15.10.2020 12:0015.10.2020 12:0015.10.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009401110Подведение итогов не позднее Право заключения договора на оказание услуг по разработке экологической документации для объектов ООО «Тюмень Водоканал» 625007, г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 38, стр.10
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
15.10.202015.10.2020 12:0015.10.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009401110Подведение итогов не позднее Право заключения договора на оказание услуг по разработке экологической документации для объектов ООО «Тюмень Водоканал» 625007, г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 38, стр.10
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора на оказание услуг по разработке экологической документации для объектов ООО «Тюмень Водоканал»
Начальная цена
490 526,08
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -
625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1.00000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.