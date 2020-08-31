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Номер извещения
32009401076
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка напитков безалкогольных, минеральной воды и прочей питьевой воды в бутылках, в номенклатуре, в соответствии с Прейскурантом (Приложение №1 к проекту договора)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
13.08.2020 11:53
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,
Почтовый адрес
Удмуртская Республика, г.Воткинск, ул.Кирова, 2
Контактный телефон
+7 34145 6-58-20
Факс
Адрес электронной почты
sannikova.ea@vzavod.ru
Ф.И.О. контактного лица
Пацкевич Оксана Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, Комбинат питания АО «Воткинский завод», цех 390
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка напитков безалкогольных, минеральной воды и прочей питьевой воды в бутылках, в номенклатуре, в соответствии с Прейскурантом (Приложение №1 к проекту договора)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
31.08.202031.08.2020 10:0031.08.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009401076Подведение итогов не позднее Закупка напитков безалкогольных, минеральной воды и прочей питьевой воды в бутылках, в номенклатуре, в соответствии с Прейскурантом (Приложение №1 к проекту договора)Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, Комбинат питания АО «Воткинский завод», цех 390
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка напитков безалкогольных, минеральной воды и прочей питьевой воды в бутылках, в номенклатуре, в соответствии с Прейскурантом (Приложение №1 к проекту договора)
Начальная цена
1 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД
Все закупки и тендеры АО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД
Адрес местонахождения
427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,
Удмуртская Республика, г.Воткинск, ул.Кирова, 2
Отсутствуют
Документация лота
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