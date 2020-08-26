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    Главная / Торги / Закупка оборудования для создания Центра коллективного пользования МГУ «Люминесцентное датирование» на базе географического факультета (НИЛ новейших отложений и палеогеографии плейстоцена) для МГУ имени М.В.Ломоносова: источник бета-излучения закрытый (2 шт.) (223.ЗК.1326; Id34171)

    Закупка оборудования для создания Центра коллективного пользования МГУ «Люминесцентное датирование» на базе географического факультета (НИЛ новейших отложений и палеогеографии плейстоцена) для МГУ имени М.В.Ломоносова: источник бета-излучения закрытый (2 шт.) (223.ЗК.1326; Id34171)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.08.2020 09:0026.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009401045Дата и время окончания срока приема заявок Закупка оборудования для создания Центра коллективного пользования МГУ «Люминесцентное датирование» на базе географического факультета (НИЛ новейших отложений и палеогеографии плейстоцена) для МГУ имени М.В.Ломоносова: источник бета-излучения закрытый (2 шт.)(Id34171)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009401045

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    34171

    Наименование закупки

    Закупка оборудования для создания Центра коллективного пользования МГУ «Люминесцентное датирование» на базе географического факультета (НИЛ новейших отложений и палеогеографии плейстоцена) для МГУ имени М.В.Ломоносова: источник бета-излучения закрытый (2 шт.) (223.ЗК.1326; Id34171)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок (конкурентный)

    Дата публикации

    13.08.2020 11:47

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    870351_223_ЗК_Извещение_часть_1.rtf

    870352_223_ЗК_Извещение_часть_2.rtf

    870354_Форма_№2(Ценовое_предложение_участника).xlsx

    НМЦ_858593_34171_НМЦК_НА_ПУБЛИКАЦИЮ.docx

    ТЗ_858594_34171_ТЗ_бета-источник_02.07.2020_03.07.2020_исправл_ред.20.07.doc

    870353_проект_договора_на_поставку_товаров_223.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА
    Все закупки и тендеры МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ

    Юридический адрес

    119234, Г МОСКВА, УЛ ЛЕНИНСКИЕ ГОРЫ, 1,

    Почтовый адрес

    119991, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, Д. 1

    Контактный телефон

    +7 495 939-43-13

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    tender@rector.msu.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    УМ Р З

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка оборудования для создания Центра коллективного пользования МГУ «Люминесцентное датирование» на базе географического факультета (НИЛ новейших отложений и палеогеографии плейстоцена) для МГУ имени М.В.Ломоносова: источник бета-излучения закрытый (2 шт.)(Id34171)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.09.202003.09.2020 16:0003.09.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009401045Подведение итогов не позднее Закупка оборудования для создания Центра коллективного пользования МГУ «Люминесцентное датирование» на базе географического факультета (НИЛ новейших отложений и палеогеографии плейстоцена) для МГУ имени М.В.Ломоносова: источник бета-излучения закрытый (2 шт.)(Id34171)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка оборудования для создания Центра коллективного пользования МГУ «Люминесцентное датирование» на базе географического факультета (НИЛ новейших отложений и палеогеографии плейстоцена) для МГУ имени М.В.Ломоносова: источник бета-излучения закрытый (2 шт.)(Id34171)

    Начальная цена

    996 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    49 800,00 ₽на 400 дней
    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ
    Все закупки и тендеры МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ

    Адрес местонахождения

    119234, Г МОСКВА, УЛ ЛЕНИНСКИЕ ГОРЫ, 1,

    119991, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, Д. 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочего электрического оборудования"

    Кол-во: 2.00000

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