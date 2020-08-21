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    Главная / Торги / Право заключения договора на поставку нефтепродуктов.

    Право заключения договора на поставку нефтепродуктов.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.08.2020 10:0021.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009402128Дата и время окончания срока приема заявок Поставка нефтепродуктов Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны 120Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009402128

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Право заключения договора на поставку нефтепродуктов.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    13.08.2020 15:07

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Извещение_о_проведении_запроса_котировок.doc

    Протокол_730_от_25.08.2020.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОНЦЕРНА ВКО АЛМАЗ-АНТЕЙ- ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД

    Юридический адрес

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,

    Почтовый адрес

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120

    Контактный телефон

    +7 812 363-96-36

    Факс

    +7 812 363-96-36

    Адрес электронной почты

    otdel093@goz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дедусь Мария Константиновна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны 120

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка нефтепродуктов

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.09.202001.09.2020 23:5901.09.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009402128Подведение итогов не позднее Поставка нефтепродуктов Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны 120

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка нефтепродуктов

    Начальная цена

    3 481 920,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/721326/name/5f4665fff0e315.69984721

    26.08.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами"

    Кол-во: 60000.00000

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