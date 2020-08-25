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Номер извещения
32009400987
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
ОТБОР ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ ДЛЯ НУЖД ПАО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
13.08.2020 11:38
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
344022, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, ПР-КТ КИРОВСКИЙ, 40, А,
Почтовый адрес
344022, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, проспект Кировский, 40А
Контактный телефон
+7 863 203-61-61
Факс
+7 863 265-03-60
Адрес электронной почты
zakupki@rostovoblgaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Константинова Анна Алексеевна
Место рассмотрения предложений
Ростов-На-Дону
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Поставка вычислительной техники для нужд ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.08.2020 11:59 GMT +325.08.2020 11:5925.08.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009400987Дата и время окончания срока приема заявок Поставка вычислительной техники для нужд ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»Ростов-На-Дону
Дата и время вскрытия заявок
25.08.2020 12:0025.08.2020 12:0025.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009400987Дата и время вскрытия заявок Поставка вычислительной техники для нужд ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»Ростов-На-Дону
Подведение итогов не позднее
27.08.2020 15:3027.08.2020 15:3027.08.2020 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009400987Подведение итогов не позднее Поставка вычислительной техники для нужд ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»Ростов-На-Дону
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка вычислительной техники для нужд ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»
Начальная цена
1 305 357,98
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ
Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ
Адрес местонахождения
344022, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, ПР-КТ КИРОВСКИЙ, 40, А,
344022, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, проспект Кировский, 40А
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 11.00000
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