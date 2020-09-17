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Наименование процедуры
Непрофильные активы сельскохозяйственного назначения, расположенные по адресу: Самарская область, Большеглушицкий район, 200 метров восточнее границы поселка Коммунар
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Самарская область, Большеглушицкий район, 200 метров восточнее границы поселка Коммунар
Номер извещения
ГП020463
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПРОГРЕСС
Предмет договора
Непрофильные активы сельскохозяйственного назначения, расположенные по адресу: Самарская область, Большеглушицкий район, 200 метров восточнее границы поселка Коммунар
Начальная цена
1360000.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
100000.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
13-08-2020 11:46 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.09.2020 15:30
Дата и время проведения
28.09.2020 10:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
недвижимость
Описание имущества (объекта) характеристики
Указано в извещении
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
107900.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПРОГРЕСС
Юридический адрес
443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,
Контактный телефон
+7 846 920-00-16
Адрес электронной почты
zakupki@samspace.ru
Ф.И.О. контактного лица
Готовцева Ольга Владимировна
Место рассмотрения предложений
443009, г. Самара, ул. Земеца, д. 18
Контактное лицо продавца/инициатора
Кобзева Людмила Анатольевна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
zakupki@samspace.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 846 228-69-59
Адрес местонахождения продавца/инициатора
443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Указано в извещении
Требования, предъявляемые к Участнику
Указано в извещении
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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