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Номер извещения
32009400976
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание консультационных услуг по внедрению, настройкам, обучению, расширению функциональных возможностей программного обеспечения «T-FLEX», по вопросам интеграции с ПП «ПАРУС-Предприятие 8» и иных программных продуктов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Дата публикации
13.08.2020 11:36
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125130, Российская Федерация, Москва, Клары Цеткин, 33
Почтовый адрес
125130, Российская Федерация, Москва, Клары Цеткин, 33
Контактный телефон
+7 495 602-04-31
Факс
+7 495 602-04-31
Адрес электронной почты
otd57_bz@mmza.ru
Ф.И.О. контактного лица
Саркисян Диана Карленовна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Консультационные услуги по внедрению, настройкам, обучению, расширению функциональных возможностей программного обеспечения «T-FLEX», по вопросам интеграции с ПП «ПАРУС-Предприятие 8» и иных программных продуктов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.08.2020 10:00 GMT +331.08.2020 10:0031.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009400976Дата и время окончания срока приема заявок Консультационные услуги по внедрению, настройкам, обучению, расширению функциональных возможностей программного обеспечения «T-FLEX», по вопросам интеграции с ПП «ПАРУС-Предприятие 8» и иных программных продуктовМосква
Дата окончания срока рассмотрения заявок
08.09.2020 16:0008.09.2020 16:0008.09.2020 16:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32009400976Дата окончания срока рассмотрения заявок Консультационные услуги по внедрению, настройкам, обучению, расширению функциональных возможностей программного обеспечения «T-FLEX», по вопросам интеграции с ПП «ПАРУС-Предприятие 8» и иных программных продуктовМосква
Дата и время проведения
09.09.2020 14:0009.09.2020 14:0009.09.2020 14:00Europe/MoscowДата и время проведения 32009400976Дата и время проведения Консультационные услуги по внедрению, настройкам, обучению, расширению функциональных возможностей программного обеспечения «T-FLEX», по вопросам интеграции с ПП «ПАРУС-Предприятие 8» и иных программных продуктовМосква
Подведение итогов не позднее
15.09.2020 13:0015.09.2020 13:0015.09.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009400976Подведение итогов не позднее Консультационные услуги по внедрению, настройкам, обучению, расширению функциональных возможностей программного обеспечения «T-FLEX», по вопросам интеграции с ПП «ПАРУС-Предприятие 8» и иных программных продуктовМосква
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
15.09.202015.09.2020 13:0015.09.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009400976Подведение итогов не позднее Консультационные услуги по внедрению, настройкам, обучению, расширению функциональных возможностей программного обеспечения «T-FLEX», по вопросам интеграции с ПП «ПАРУС-Предприятие 8» и иных программных продуктовМосква
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Консультационные услуги по внедрению, настройкам, обучению, расширению функциональных возможностей программного обеспечения «T-FLEX», по вопросам интеграции с ПП «ПАРУС-Предприятие 8» и иных программных продуктов
Начальная цена
4 492 800,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
АО ММЗ АВАНГАРД
Все закупки и тендеры АО ММЗ АВАНГАРД
Адрес местонахождения
125130, Российская Федерация, Москва, Клары Цеткин, 33
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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