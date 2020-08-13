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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП020457
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка взрывчатых материалов и комплектующих для ПВР
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Закупка у единственного поставщика
Дата публикации
13.08.2020 11:14
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
443030, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Спортивная, 21
Почтовый адрес
443030, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Спортивная, 21
Контактный телефон
+7 846 336-59-27 доб. 300
Факс
+7 846 336-63-00
Адрес электронной почты
BochkovskayaTG@sngeo.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бочковская Татьяна Геннадьевна
Место рассмотрения предложений
Самара
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка взрывчатых материалов и комплектующих для ПВР
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка взрывчатых материалов и комплектующих для ПВР
Начальная цена
1 259 539,56
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО СНГЕО
Все закупки и тендеры ПАО СНГЕО
Адрес местонахождения
443030, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Спортивная, 21
Отсутствуют
Документация лота
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