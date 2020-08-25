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Номер извещения
32009400684
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по текущему ремонту объекта: «Дополнительный пункт пропуска «Коридор №3, с упрощённой процедурой прохождения – для оформления пассажиров, убывающих международными рейсами в страны - участники ЕАЭС. (Коридор №3 для ЕАЭС)» в здании аэровокзального комплекса АО «Международный аэропорт г.Сочи»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
13.08.2020 10:42
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350912, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Им Евдокии Бершанской (Пашковский Жилой, 355
Почтовый адрес
350912, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Им Евдокии Бершанской (Пашковский Жилой, 355
Контактный телефон
+7 861 219-15-94
Факс
Адрес электронной почты
f.nikitin@krr.aero
Ф.И.О. контактного лица
Никитин Ф.И. Не
Место рассмотрения предложений
354340, Краснодарский край, Сочи г, Аэропорт тер
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Выполнение работ по текущему ремонту объекта: «Дополнительный пункт пропуска «Коридор №3, с упрощённой процедурой прохождения – для оформления пассажиров, убывающих международными рейсами в страны - участники ЕАЭС. (Коридор №3 для ЕАЭС)» в здании аэровокзального комплекса АО «Международный аэропорт г.Сочи»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.08.2020 17:00 GMT +325.08.2020 17:0025.08.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009400684Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по текущему ремонту объекта: «Дополнительный пункт пропуска «Коридор №3, с упрощённой процедурой прохождения – для оформления пассажиров, убывающих международными рейсами в страны - участники ЕАЭС. (Коридор №3 для ЕАЭС)» в здании аэровокзального комплекса АО «Международный аэропорт г.Сочи»354340, Краснодарский край, Сочи г, Аэропорт тер
Дата и время вскрытия заявок
25.08.2020 17:0025.08.2020 17:0025.08.2020 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009400684Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по текущему ремонту объекта: «Дополнительный пункт пропуска «Коридор №3, с упрощённой процедурой прохождения – для оформления пассажиров, убывающих международными рейсами в страны - участники ЕАЭС. (Коридор №3 для ЕАЭС)» в здании аэровокзального комплекса АО «Международный аэропорт г.Сочи»354340, Краснодарский край, Сочи г, Аэропорт тер
Подведение итогов не позднее
22.09.2020 16:0022.09.2020 16:0022.09.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009400684Подведение итогов не позднее Выполнение работ по текущему ремонту объекта: «Дополнительный пункт пропуска «Коридор №3, с упрощённой процедурой прохождения – для оформления пассажиров, убывающих международными рейсами в страны - участники ЕАЭС. (Коридор №3 для ЕАЭС)» в здании аэровокзального комплекса АО «Международный аэропорт г.Сочи»354340, Краснодарский край, Сочи г, Аэропорт тер
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
22.09.202022.09.2020 16:0022.09.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009400684Подведение итогов не позднее Выполнение работ по текущему ремонту объекта: «Дополнительный пункт пропуска «Коридор №3, с упрощённой процедурой прохождения – для оформления пассажиров, убывающих международными рейсами в страны - участники ЕАЭС. (Коридор №3 для ЕАЭС)» в здании аэровокзального комплекса АО «Международный аэропорт г.Сочи»354340, Краснодарский край, Сочи г, Аэропорт тер
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по текущему ремонту объекта: «Дополнительный пункт пропуска «Коридор №3, с упрощённой процедурой прохождения – для оформления пассажиров, убывающих международными рейсами в страны - участники ЕАЭС. (Коридор №3 для ЕАЭС)» в здании аэровокзального комплекса АО «Международный аэропорт г.Сочи»
Начальная цена
12 831 932,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ СОЧИ" АО "МАС"
Все закупки и тендеры АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ СОЧИ" АО "МАС"
Адрес местонахождения
354340, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г СОЧИ, ТЕР АЭРОПОРТ,
354340, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г СОЧИ, ТЕР АЭРОПОРТ
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1.00000
Кол-во:
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