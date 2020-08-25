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    Главная / Торги / Выполнение работ по текущему ремонту объекта: «Дополнительный пункт пропуска «Коридор №3, с упрощённой процедурой прохождения – для оформления пассажиров, убывающих международными рейсами в страны - участники ЕАЭС. (Коридор №3 для ЕАЭС)» в здании аэровокзального комплекса АО «Международный аэропорт г.Сочи»

    Выполнение работ по текущему ремонту объекта: «Дополнительный пункт пропуска «Коридор №3, с упрощённой процедурой прохождения – для оформления пассажиров, убывающих международными рейсами в страны - участники ЕАЭС. (Коридор №3 для ЕАЭС)» в здании аэровокзального комплекса АО «Международный аэропорт г.Сочи»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.08.2020 17:0025.08.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009400684Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по текущему ремонту объекта: «Дополнительный пункт пропуска «Коридор №3, с упрощённой процедурой прохождения – для оформления пассажиров, убывающих международными рейсами в страны - участники ЕАЭС. (Коридор №3 для ЕАЭС)» в здании аэровокзального комплекса АО «Международный аэропорт г.Сочи»354340, Краснодарский край, Сочи г, Аэропорт терПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009400684

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по текущему ремонту объекта: «Дополнительный пункт пропуска «Коридор №3, с упрощённой процедурой прохождения – для оформления пассажиров, убывающих международными рейсами в страны - участники ЕАЭС. (Коридор №3 для ЕАЭС)» в здании аэровокзального комплекса АО «Международный аэропорт г.Сочи»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    13.08.2020 10:42

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_741.18.doc

    Приложение_1_к_ЗД_Техническое_задание.docx

    Приложение_№2.1_к_Договору_СМР.xlsx

    Приложение_№2_к_Договору_ССР.xlsx

    Приложение_№_2.7_к_Договору_ПНР.xlsx

    Приложение_№1_к_ТЗ_перечень_НТД.docx

    Приложение_№1_к_Договору_ТЗ.docx

    ЗД_ЗП.docx

    ЗД_ЗП_v1.docx

    Реестр_изменений_18.09.2020.docx

    Приложение_№2.6_к_Договору_СКУД.xlsx

    Приложение_№2.3_к_Договору_ОВ.xlsx

    Приложение_№2.5_к_Договору_СОУЭ.xlsx

    Приложение_№2.4_к_Договору_ЭО.xlsx

    Приложение_№2.2_к_Договору_ВК.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР
    Все закупки и тендеры АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР АО МАКР

    Юридический адрес

    350912, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Им Евдокии Бершанской (Пашковский Жилой, 355

    Почтовый адрес

    350912, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Им Евдокии Бершанской (Пашковский Жилой, 355

    Контактный телефон

    +7 861 219-15-94

    Факс

    Адрес электронной почты

    f.nikitin@krr.aero

    Ф.И.О. контактного лица

    Никитин Ф.И. Не

    Место рассмотрения предложений

    354340, Краснодарский край, Сочи г, Аэропорт тер

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по текущему ремонту объекта: «Дополнительный пункт пропуска «Коридор №3, с упрощённой процедурой прохождения – для оформления пассажиров, убывающих международными рейсами в страны - участники ЕАЭС. (Коридор №3 для ЕАЭС)» в здании аэровокзального комплекса АО «Международный аэропорт г.Сочи»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.08.2020 17:00 GMT +325.08.2020 17:0025.08.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009400684Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по текущему ремонту объекта: «Дополнительный пункт пропуска «Коридор №3, с упрощённой процедурой прохождения – для оформления пассажиров, убывающих международными рейсами в страны - участники ЕАЭС. (Коридор №3 для ЕАЭС)» в здании аэровокзального комплекса АО «Международный аэропорт г.Сочи»354340, Краснодарский край, Сочи г, Аэропорт тер

    Дата и время вскрытия заявок

    25.08.2020 17:0025.08.2020 17:0025.08.2020 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009400684Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по текущему ремонту объекта: «Дополнительный пункт пропуска «Коридор №3, с упрощённой процедурой прохождения – для оформления пассажиров, убывающих международными рейсами в страны - участники ЕАЭС. (Коридор №3 для ЕАЭС)» в здании аэровокзального комплекса АО «Международный аэропорт г.Сочи»354340, Краснодарский край, Сочи г, Аэропорт тер

    Подведение итогов не позднее

    22.09.2020 16:0022.09.2020 16:0022.09.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009400684Подведение итогов не позднее Выполнение работ по текущему ремонту объекта: «Дополнительный пункт пропуска «Коридор №3, с упрощённой процедурой прохождения – для оформления пассажиров, убывающих международными рейсами в страны - участники ЕАЭС. (Коридор №3 для ЕАЭС)» в здании аэровокзального комплекса АО «Международный аэропорт г.Сочи»354340, Краснодарский край, Сочи г, Аэропорт тер

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.09.202022.09.2020 16:0022.09.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009400684Подведение итогов не позднее Выполнение работ по текущему ремонту объекта: «Дополнительный пункт пропуска «Коридор №3, с упрощённой процедурой прохождения – для оформления пассажиров, убывающих международными рейсами в страны - участники ЕАЭС. (Коридор №3 для ЕАЭС)» в здании аэровокзального комплекса АО «Международный аэропорт г.Сочи»354340, Краснодарский край, Сочи г, Аэропорт тер

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по текущему ремонту объекта: «Дополнительный пункт пропуска «Коридор №3, с упрощённой процедурой прохождения – для оформления пассажиров, убывающих международными рейсами в страны - участники ЕАЭС. (Коридор №3 для ЕАЭС)» в здании аэровокзального комплекса АО «Международный аэропорт г.Сочи»

    Начальная цена

    12 831 932,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ СОЧИ" АО "МАС"
    Все закупки и тендеры АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ СОЧИ" АО "МАС"

    Адрес местонахождения

    354340, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г СОЧИ, ТЕР АЭРОПОРТ,

    354340, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г СОЧИ, ТЕР АЭРОПОРТ

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/744791/name/5f749eaae16c49.33710191

    30.09.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Строительство жилых и нежилых зданий"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 2"

    "Выполнение работ по текущему ремонту объекта: «Дополнительный пункт пропуска «Коридор №3, с упрощённой процедурой прохождения – для оформления пассажиров, убывающих международными рейсами в страны - участники ЕАЭС. (Коридор №3 для ЕАЭС)» в здании аэровокзального комплекса АО «Международный аэропорт г.Сочи»"

    Кол-во:

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