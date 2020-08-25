Выполнение работ по текущему ремонту объекта: «Дополнительный пункт пропуска «Коридор №3, с упрощённой процедурой прохождения – для оформления пассажиров, убывающих международными рейсами в страны - участники ЕАЭС. (Коридор №3 для ЕАЭС)» в здании аэровокзального комплекса АО «Международный аэропорт г.Сочи»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32009400684 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Выполнение работ по текущему ремонту объекта: «Дополнительный пункт пропуска «Коридор №3, с упрощённой процедурой прохождения – для оформления пассажиров, убывающих международными рейсами в страны - участники ЕАЭС. (Коридор №3 для ЕАЭС)» в здании аэровокзального комплекса АО «Международный аэропорт г.Сочи» Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР

Все закупки и тендеры АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР АО МАКР Юридический адрес 350912, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Им Евдокии Бершанской (Пашковский Жилой, 355 Почтовый адрес 350912, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Им Евдокии Бершанской (Пашковский Жилой, 355 Контактный телефон +7 861 219-15-94 Факс Адрес электронной почты f.nikitin@krr.aero Ф.И.О. контактного лица Никитин Ф.И. Не Место рассмотрения предложений 354340, Краснодарский край, Сочи г, Аэропорт тер Закупки и тендеры Краснодарский край Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru