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+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП020454
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание технологических услуг по сопровождению ИТ-инфраструктуры сети аптек Ригла Московского региона
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
13.08.2020 10:53
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115201, Российская Федерация, Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.4, стр.1
Почтовый адрес
115201, Российская Федерация, Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.4, стр.1
Контактный телефон
+7 495 231-16-97
Факс
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Адрес электронной почты
SV_GONCHAROVA@rigla.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гончарова Светлана Витальевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание технологических услуг по сопровождению ИТ-инфраструктуры сети аптек Ригла Московского региона
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.08.2020 18:00 GMT +328.08.2020 18:0028.08.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020454Дата и время окончания срока приема заявок Оказание технологических услуг по сопровождению ИТ-инфраструктуры сети аптек Ригла Московского региона Москва
Подведение итогов не позднее
30.09.2020 18:0030.09.2020 18:0030.09.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020454Подведение итогов не позднее Оказание технологических услуг по сопровождению ИТ-инфраструктуры сети аптек Ригла Московского региона Москва
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание технологических услуг по сопровождению ИТ-инфраструктуры сети аптек Ригла Московского региона
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
115201, Российская Федерация, Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.4, стр.1
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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