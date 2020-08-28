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    Главная / Торги / Оказание технологических услуг по сопровождению ИТ-инфраструктуры сети аптек Ригла Московского региона

    Оказание технологических услуг по сопровождению ИТ-инфраструктуры сети аптек Ригла Московского региона

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.08.2020 18:0028.08.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020454Дата и время окончания срока приема заявок Оказание технологических услуг по сопровождению ИТ-инфраструктуры сети аптек Ригла Московского региона МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП020454

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание технологических услуг по сопровождению ИТ-инфраструктуры сети аптек Ригла Московского региона

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    13.08.2020 10:53

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП020454_second_parts_protocol.rtf

    ТЗ_-_Тех.поддержка_раб.мест_аптек_(аутсорсинг)_Ригла_МР.DOC

    Приложение_№1_-_Концептуальная_техническая_архитектура_аптеки_к_ТЗ_-_Тех.поддерж.doc

    Приложение_№2_-_Требования_к_уровню_сервиса_к_ТЗ_-_Тех.поддержка_раб.мест_аптек.doc

    рабочие_места_адреса1.xlsx

    Статистика_по_заявкам.xls

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Ригла
    Все закупки и тендеры Ригла

    Юридический адрес

    115201, Российская Федерация, Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.4, стр.1

    Почтовый адрес

    115201, Российская Федерация, Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.4, стр.1

    Контактный телефон

    +7 495 231-16-97

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    SV_GONCHAROVA@rigla.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гончарова Светлана Витальевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание технологических услуг по сопровождению ИТ-инфраструктуры сети аптек Ригла Московского региона

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.08.2020 18:00 GMT +328.08.2020 18:0028.08.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020454Дата и время окончания срока приема заявок Оказание технологических услуг по сопровождению ИТ-инфраструктуры сети аптек Ригла Московского региона Москва

    Подведение итогов не позднее

    30.09.2020 18:0030.09.2020 18:0030.09.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020454Подведение итогов не позднее Оказание технологических услуг по сопровождению ИТ-инфраструктуры сети аптек Ригла Московского региона Москва

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    30.09.202030.09.2020 18:0030.09.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020454Подведение итогов не позднее Оказание технологических услуг по сопровождению ИТ-инфраструктуры сети аптек Ригла Московского региона Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание технологических услуг по сопровождению ИТ-инфраструктуры сети аптек Ригла Московского региона

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Ригла»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Ригла
    Все закупки и тендеры Ригла

    Адрес местонахождения

    115201, Российская Федерация, Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.4, стр.1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/759805/name/5f900e4dca7298.05235361

    21.10.2020

    Список документов для проверки юридического лица

    21.08.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Автоматизированное рабочее место (АРМ)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Сервер"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Касса"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Принтер (А4)"

    Кол-во: 1

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