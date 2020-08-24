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    Главная / Торги / Закупка масел и технических жидкостей Приморский край г. Артем

    Закупка масел и технических жидкостей Приморский край г. Артем

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.08.2020 09:0024.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020456Дата и время окончания срока приема заявок Поставка масел и технических жидкостей с учетом доставки в г. Артем Приморский край Моторное масло для дизельных ДВС отечественного производства согласно ТХ Лукойл, Газпромнефть,581л Моторное масло для бензиновых ДВС согласно ТХ, 12л Моторное масло для дизельных ДВС импортного производства согласно ТХ Shell, Mobil, 688л. Жидкость тормозная 50л. Гидравлическое масло для импортной техники согласно ТХ Shell, Mobil ,3016 л. Трансмиссионное масло для импортной техники согласно ТХ Shell, Mobil ,1555 л. Жидкость охлаждающая Тосол, 782 л Смазка Литол-24, 680 кг. ВМГЗ (гидравлическое масло для отечественной техники) , 2032 л Жидкость охлаждающая Антифриз G12, 928л. Компрессорное масло для импортной техники согласно ТХ ,20л.МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП020456

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка масел и технических жидкостей Приморский край г. Артем

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    13.08.2020 11:07

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТХ_масла_для_бензиновых_ДВС.docx

    ТХ_масла_для_ДВС_отечественного_производства.docx

    Заявка_на_масла__смазки_и_охлаждающие_жидкости.xlsx

    ТХ_гидравлического_масла.docx

    ТХ_компрессорного_масла.docx

    ТХ_масла_для_импортных_дизельных_ДВС.docx

    ТХ_масла_для_трасмиссии.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ТРАНСГАЗ
    Все закупки и тендеры ПО ТРАНСГАЗ

    Юридический адрес

    121471, Г МОСКВА, УЛ РЯБИНОВАЯ, ДОМ 26, СТРОЕНИЕ 10, ЭТАЖ 2,ОФИС 2-43

    Почтовый адрес

    121471, Г МОСКВА, УЛ РЯБИНОВАЯ, ДОМ 26, СТРОЕНИЕ 10, ЭТАЖ 2,ОФИС 2-43

    Контактный телефон

    +7 495 642-44-44 доб. 85389254832960

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    v.kostin@trgs.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Костин Виталий Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка масел и технических жидкостей с учетом доставки в г. Артем Приморский край Моторное масло для дизельных ДВС отечественного производства согласно ТХ Лукойл, Газпромнефть,581л Моторное масло для бензиновых ДВС согласно ТХ, 12л Моторное масло для дизельных ДВС импортного производства согласно ТХ Shell, Mobil, 688л. Жидкость тормозная 50л. Гидравлическое масло для импортной техники согласно ТХ Shell, Mobil ,3016 л. Трансмиссионное масло для импортной техники согласно ТХ Shell, Mobil ,1555 л. Жидкость охлаждающая Тосол, 782 л Смазка Литол-24, 680 кг. ВМГЗ (гидравлическое масло для отечественной техники) , 2032 л Жидкость охлаждающая Антифриз G12, 928л. Компрессорное масло для импортной техники согласно ТХ ,20л.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.08.2020 09:00 GMT +324.08.2020 09:0024.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020456Дата и время окончания срока приема заявок Поставка масел и технических жидкостей с учетом доставки в г. Артем Приморский край Моторное масло для дизельных ДВС отечественного производства согласно ТХ Лукойл, Газпромнефть,581л Моторное масло для бензиновых ДВС согласно ТХ, 12л Моторное масло для дизельных ДВС импортного производства согласно ТХ Shell, Mobil, 688л. Жидкость тормозная 50л. Гидравлическое масло для импортной техники согласно ТХ Shell, Mobil ,3016 л. Трансмиссионное масло для импортной техники согласно ТХ Shell, Mobil ,1555 л. Жидкость охлаждающая Тосол, 782 л Смазка Литол-24, 680 кг. ВМГЗ (гидравлическое масло для отечественной техники) , 2032 л Жидкость охлаждающая Антифриз G12, 928л. Компрессорное масло для импортной техники согласно ТХ ,20л.Москва

    Подведение итогов не позднее

    24.08.2020 15:0024.08.2020 15:0024.08.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020456Подведение итогов не позднее Поставка масел и технических жидкостей с учетом доставки в г. Артем Приморский край Моторное масло для дизельных ДВС отечественного производства согласно ТХ Лукойл, Газпромнефть,581л Моторное масло для бензиновых ДВС согласно ТХ, 12л Моторное масло для дизельных ДВС импортного производства согласно ТХ Shell, Mobil, 688л. Жидкость тормозная 50л. Гидравлическое масло для импортной техники согласно ТХ Shell, Mobil ,3016 л. Трансмиссионное масло для импортной техники согласно ТХ Shell, Mobil ,1555 л. Жидкость охлаждающая Тосол, 782 л Смазка Литол-24, 680 кг. ВМГЗ (гидравлическое масло для отечественной техники) , 2032 л Жидкость охлаждающая Антифриз G12, 928л. Компрессорное масло для импортной техники согласно ТХ ,20л.Москва

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    24.08.202024.08.2020 15:0024.08.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020456Подведение итогов не позднее Поставка масел и технических жидкостей с учетом доставки в г. Артем Приморский край Моторное масло для дизельных ДВС отечественного производства согласно ТХ Лукойл, Газпромнефть,581л Моторное масло для бензиновых ДВС согласно ТХ, 12л Моторное масло для дизельных ДВС импортного производства согласно ТХ Shell, Mobil, 688л. Жидкость тормозная 50л. Гидравлическое масло для импортной техники согласно ТХ Shell, Mobil ,3016 л. Трансмиссионное масло для импортной техники согласно ТХ Shell, Mobil ,1555 л. Жидкость охлаждающая Тосол, 782 л Смазка Литол-24, 680 кг. ВМГЗ (гидравлическое масло для отечественной техники) , 2032 л Жидкость охлаждающая Антифриз G12, 928л. Компрессорное масло для импортной техники согласно ТХ ,20л.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка масел и технических жидкостей с учетом доставки в г. Артем Приморский край Моторное масло для дизельных ДВС отечественного производства согласно ТХ Лукойл, Газпромнефть,581л Моторное масло для бензиновых ДВС согласно ТХ, 12л Моторное масло для дизельных ДВС импортного производства согласно ТХ Shell, Mobil, 688л. Жидкость тормозная 50л. Гидравлическое масло для импортной техники согласно ТХ Shell, Mobil ,3016 л. Трансмиссионное масло для импортной техники согласно ТХ Shell, Mobil ,1555 л. Жидкость охлаждающая Тосол, 782 л Смазка Литол-24, 680 кг. ВМГЗ (гидравлическое масло для отечественной техники) , 2032 л Жидкость охлаждающая Антифриз G12, 928л. Компрессорное масло для импортной техники согласно ТХ ,20л.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПО ТРАНСГАЗ
    Все закупки и тендеры ПО ТРАНСГАЗ

    Адрес местонахождения

    121471, Г МОСКВА, УЛ РЯБИНОВАЯ, ДОМ 26, СТРОЕНИЕ 10, ЭТАЖ 2,ОФИС 2-43

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    ТХ компрессорного масла

    13.08.2020

    технические характеристики моторного масла отеч. двигателей

    13.08.2020

    ТХ гидравлического масла

    13.08.2020

    ТХ масла для бензиновых ДВС

    13.08.2020

    ТХ масла для импортных дизельных ДВС

    13.08.2020

    ТХ масла для трансмиссии

    13.08.2020

    общая заявка

    13.08.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Моторное масло для дизельных ДВС отечественного производства, согласно ТХ"

    Кол-во: 581

    "Позиция 2"

    "Моторное масло для бензиновых ДВС, согласно ТХ"

    Кол-во: 12

    "Позиция 3"

    "Моторное масло для дизельных ДВС импортного производства, согласно ТХ"

    Кол-во: 688

    "Позиция 4"

    "Жидкость тормозная "

    Кол-во: 50

    "Позиция 5"

    "Гидравлическое масло для импортной техники, согласно ТХ"

    Кол-во: 3016

    "Позиция 6"

    "Трансмиссионное масло для импортной техники"

    Кол-во: 1555

    "Позиция 7"

    "Жидкость охлаждающая Тосол "

    Кол-во: 782

    "Позиция 8"

    "Смазка Литол-24"

    Кол-во: 680

    "Позиция 9"

    "ВМГЗ (гидравлическое масло для отечественной техники)"

    Кол-во: 2032

    "Позиция 10"

    "Жидкость охлаждающая Антифриз G12 "

    Кол-во: 928

    "Позиция 11"

    "Компрессорное масло для импортной техники, согласно ТХ"

    Кол-во: 20

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