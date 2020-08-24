Закупка масел и технических жидкостей Приморский край г. Артем

Лот 1

Поставка масел и технических жидкостей с учетом доставки в г. Артем Приморский край Моторное масло для дизельных ДВС отечественного производства согласно ТХ Лукойл, Газпромнефть,581л Моторное масло для бензиновых ДВС согласно ТХ, 12л Моторное масло для дизельных ДВС импортного производства согласно ТХ Shell, Mobil, 688л. Жидкость тормозная 50л. Гидравлическое масло для импортной техники согласно ТХ Shell, Mobil ,3016 л. Трансмиссионное масло для импортной техники согласно ТХ Shell, Mobil ,1555 л. Жидкость охлаждающая Тосол, 782 л Смазка Литол-24, 680 кг. ВМГЗ (гидравлическое масло для отечественной техники) , 2032 л Жидкость охлаждающая Антифриз G12, 928л. Компрессорное масло для импортной техники согласно ТХ ,20л.