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Номер извещения
ГП020456
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка масел и технических жидкостей Приморский край г. Артем
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
13.08.2020 11:07
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121471, Г МОСКВА, УЛ РЯБИНОВАЯ, ДОМ 26, СТРОЕНИЕ 10, ЭТАЖ 2,ОФИС 2-43
Почтовый адрес
121471, Г МОСКВА, УЛ РЯБИНОВАЯ, ДОМ 26, СТРОЕНИЕ 10, ЭТАЖ 2,ОФИС 2-43
Контактный телефон
+7 495 642-44-44 доб. 85389254832960
Факс
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Адрес электронной почты
v.kostin@trgs.ru
Ф.И.О. контактного лица
Костин Виталий Николаевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Поставка масел и технических жидкостей с учетом доставки в г. Артем Приморский край Моторное масло для дизельных ДВС отечественного производства согласно ТХ Лукойл, Газпромнефть,581л Моторное масло для бензиновых ДВС согласно ТХ, 12л Моторное масло для дизельных ДВС импортного производства согласно ТХ Shell, Mobil, 688л. Жидкость тормозная 50л. Гидравлическое масло для импортной техники согласно ТХ Shell, Mobil ,3016 л. Трансмиссионное масло для импортной техники согласно ТХ Shell, Mobil ,1555 л. Жидкость охлаждающая Тосол, 782 л Смазка Литол-24, 680 кг. ВМГЗ (гидравлическое масло для отечественной техники) , 2032 л Жидкость охлаждающая Антифриз G12, 928л. Компрессорное масло для импортной техники согласно ТХ ,20л.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.08.2020 09:00 GMT +324.08.2020 09:0024.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020456Дата и время окончания срока приема заявок Поставка масел и технических жидкостей с учетом доставки в г. Артем Приморский край Моторное масло для дизельных ДВС отечественного производства согласно ТХ Лукойл, Газпромнефть,581л Моторное масло для бензиновых ДВС согласно ТХ, 12л Моторное масло для дизельных ДВС импортного производства согласно ТХ Shell, Mobil, 688л. Жидкость тормозная 50л. Гидравлическое масло для импортной техники согласно ТХ Shell, Mobil ,3016 л. Трансмиссионное масло для импортной техники согласно ТХ Shell, Mobil ,1555 л. Жидкость охлаждающая Тосол, 782 л Смазка Литол-24, 680 кг. ВМГЗ (гидравлическое масло для отечественной техники) , 2032 л Жидкость охлаждающая Антифриз G12, 928л. Компрессорное масло для импортной техники согласно ТХ ,20л.Москва
Подведение итогов не позднее
24.08.2020 15:0024.08.2020 15:0024.08.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020456Подведение итогов не позднее Поставка масел и технических жидкостей с учетом доставки в г. Артем Приморский край Моторное масло для дизельных ДВС отечественного производства согласно ТХ Лукойл, Газпромнефть,581л Моторное масло для бензиновых ДВС согласно ТХ, 12л Моторное масло для дизельных ДВС импортного производства согласно ТХ Shell, Mobil, 688л. Жидкость тормозная 50л. Гидравлическое масло для импортной техники согласно ТХ Shell, Mobil ,3016 л. Трансмиссионное масло для импортной техники согласно ТХ Shell, Mobil ,1555 л. Жидкость охлаждающая Тосол, 782 л Смазка Литол-24, 680 кг. ВМГЗ (гидравлическое масло для отечественной техники) , 2032 л Жидкость охлаждающая Антифриз G12, 928л. Компрессорное масло для импортной техники согласно ТХ ,20л.Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
24.08.202024.08.2020 15:0024.08.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020456Подведение итогов не позднее Поставка масел и технических жидкостей с учетом доставки в г. Артем Приморский край Моторное масло для дизельных ДВС отечественного производства согласно ТХ Лукойл, Газпромнефть,581л Моторное масло для бензиновых ДВС согласно ТХ, 12л Моторное масло для дизельных ДВС импортного производства согласно ТХ Shell, Mobil, 688л. Жидкость тормозная 50л. Гидравлическое масло для импортной техники согласно ТХ Shell, Mobil ,3016 л. Трансмиссионное масло для импортной техники согласно ТХ Shell, Mobil ,1555 л. Жидкость охлаждающая Тосол, 782 л Смазка Литол-24, 680 кг. ВМГЗ (гидравлическое масло для отечественной техники) , 2032 л Жидкость охлаждающая Антифриз G12, 928л. Компрессорное масло для импортной техники согласно ТХ ,20л.Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка масел и технических жидкостей с учетом доставки в г. Артем Приморский край Моторное масло для дизельных ДВС отечественного производства согласно ТХ Лукойл, Газпромнефть,581л Моторное масло для бензиновых ДВС согласно ТХ, 12л Моторное масло для дизельных ДВС импортного производства согласно ТХ Shell, Mobil, 688л. Жидкость тормозная 50л. Гидравлическое масло для импортной техники согласно ТХ Shell, Mobil ,3016 л. Трансмиссионное масло для импортной техники согласно ТХ Shell, Mobil ,1555 л. Жидкость охлаждающая Тосол, 782 л Смазка Литол-24, 680 кг. ВМГЗ (гидравлическое масло для отечественной техники) , 2032 л Жидкость охлаждающая Антифриз G12, 928л. Компрессорное масло для импортной техники согласно ТХ ,20л.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПО ТРАНСГАЗ
Все закупки и тендеры ПО ТРАНСГАЗ
Адрес местонахождения
121471, Г МОСКВА, УЛ РЯБИНОВАЯ, ДОМ 26, СТРОЕНИЕ 10, ЭТАЖ 2,ОФИС 2-43
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 581
Кол-во: 12
Кол-во: 688
Кол-во: 50
Кол-во: 3016
Кол-во: 1555
Кол-во: 782
Кол-во: 680
Кол-во: 2032
Кол-во: 928
Кол-во: 20
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