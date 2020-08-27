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    Главная / Торги / Открытый конкурентный отбор для оказания услуги 101108 «Услуги по специальным лабораторным исследованиям керна и пластовых флюидов (в том числе уникальные исследования, новые технологии исследований)» (Изучение процессов образования АСПО в пластовых условиях) для Чаяндинского НГКМ в 2020-2023гг. для ООО «Газпромнефть-Заполярье»

    Открытый конкурентный отбор для оказания услуги 101108 «Услуги по специальным лабораторным исследованиям керна и пластовых флюидов (в том числе уникальные исследования, новые технологии исследований)» (Изучение процессов образования АСПО в пластовых условиях) для Чаяндинского НГКМ в 2020-2023гг. для ООО «Газпромнефть-Заполярье»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.08.2020 11:0027.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020447Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по специальным лабораторным исследованиям керна и пластовых флюидов (в том числе уникальные исследования, новые технологииТюменьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    ГП020447

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    01-0025476-370-2020

    Наименование закупки

    Открытый конкурентный отбор для оказания услуги 101108 «Услуги по специальным лабораторным исследованиям керна и пластовых флюидов (в том числе уникальные исследования, новые технологии исследований)» (Изучение процессов образования АСПО в пластовых условиях) для Чаяндинского НГКМ в 2020-2023гг. для ООО «Газпромнефть-Заполярье»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    13.08.2020 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЗАПОЛЯРЬЕ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЗАПОЛЯРЬЕ

    Юридический адрес

    625048, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, ул. 50 лет Октября, д.8 "Б", каб.1109

    Почтовый адрес

    625048, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, ул. 50 лет Октября, д.8 "Б", каб.1109

    Контактный телефон

    +7 3452 52-10-90 доб. 77244

    Адрес электронной почты

    gpnz-pppz@tmn.gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Устинова Гузель Дикафовна

    Место рассмотрения заявок

    Тюмень

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Услуги по специальным лабораторным исследованиям керна и пластовых флюидов (в том числе уникальные исследования, новые технологии

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.08.2020 11:00 GMT +327.08.2020 11:0027.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020447Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по специальным лабораторным исследованиям керна и пластовых флюидов (в том числе уникальные исследования, новые технологииТюмень

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Услуги по специальным лабораторным исследованиям керна и пластовых флюидов (в том числе уникальные исследования, новые технологии

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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