Открытый конкурентный отбор для оказания услуги 101108 «Услуги по специальным лабораторным исследованиям керна и пластовых флюидов (в том числе уникальные исследования, новые технологии исследований)» (Изучение процессов образования АСПО в пластовых условиях) для Чаяндинского НГКМ в 2020-2023гг. для ООО «Газпромнефть-Заполярье»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть" Номер извещения ГП020447 Уникальный номер закупки Номер закупки 01-0025476-370-2020 Наименование закупки Открытый конкурентный отбор для оказания услуги 101108 «Услуги по специальным лабораторным исследованиям керна и пластовых флюидов (в том числе уникальные исследования, новые технологии исследований)» (Изучение процессов образования АСПО в пластовых условиях) для Чаяндинского НГКМ в 2020-2023гг. для ООО «Газпромнефть-Заполярье» Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЗАПОЛЯРЬЕ

Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЗАПОЛЯРЬЕ Юридический адрес 625048, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, ул. 50 лет Октября, д.8 "Б", каб.1109 Почтовый адрес 625048, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, ул. 50 лет Октября, д.8 "Б", каб.1109 Контактный телефон +7 3452 52-10-90 доб. 77244 Адрес электронной почты gpnz-pppz@tmn.gazprom-neft.ru Ф.И.О. контактного лица Устинова Гузель Дикафовна Место рассмотрения заявок Тюмень Закупки и тендеры Тюменская область Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru

Список лотов Лот 1 Услуги по специальным лабораторным исследованиям керна и пластовых флюидов (в том числе уникальные исследования, новые технологии Дата и время окончания срока приема заявок 27.08.2020 11:00 GMT +3 Europe/Moscow Дата и время окончания срока приема заявок ГП020447 Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по специальным лабораторным исследованиям керна и пластовых флюидов (в том числе уникальные исследования, новые технологии Тюмень Текущий статус Архив Предмет договора Услуги по специальным лабораторным исследованиям керна и пластовых флюидов (в том числе уникальные исследования, новые технологии Официальный сайт, на котором размещена документация Перейти на сайт