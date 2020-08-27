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Номер извещения
ГП020447
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый конкурентный отбор для оказания услуги 101108 «Услуги по специальным лабораторным исследованиям керна и пластовых флюидов (в том числе уникальные исследования, новые технологии исследований)» (Изучение процессов образования АСПО в пластовых условиях) для Чаяндинского НГКМ в 2020-2023гг. для ООО «Газпромнефть-Заполярье»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
13.08.2020 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
625048, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, ул. 50 лет Октября, д.8 "Б", каб.1109
Почтовый адрес
625048, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, ул. 50 лет Октября, д.8 "Б", каб.1109
Контактный телефон
+7 3452 52-10-90 доб. 77244
Адрес электронной почты
gpnz-pppz@tmn.gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Устинова Гузель Дикафовна
Место рассмотрения заявок
Тюмень
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуги по специальным лабораторным исследованиям керна и пластовых флюидов (в том числе уникальные исследования, новые технологии
Дата и время окончания срока приема заявок
27.08.2020 11:00 GMT +327.08.2020 11:0027.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020447Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по специальным лабораторным исследованиям керна и пластовых флюидов (в том числе уникальные исследования, новые технологииТюмень
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Услуги по специальным лабораторным исследованиям керна и пластовых флюидов (в том числе уникальные исследования, новые технологии
Официальный сайт, на котором размещена документация
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