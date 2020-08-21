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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32009400429
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
ОТБОР ОРГАНИЗАЦИИ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ ПО НОМЕНКЛАТУРНОЙ ГРУППЕ: ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
13.08.2020 09:55
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
460000, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, улица Постникова, 9Б
Почтовый адрес
460000, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, улица Постникова, 9Б
Контактный телефон
+7 3532 98-07-50
Факс
Адрес электронной почты
n.sidorova@mail.org056.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сидорова Наталья Владимировна
Место рассмотрения предложений
Оренбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка хозяйственных товаров
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка хозяйственных товаров
Начальная цена
1 028 790,83
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ОРЕНБУРГ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ОРЕНБУРГ
Адрес местонахождения
460000, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, улица Постникова, 9Б
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 2678.00000
Кол-во: 3836.00000
Кол-во: 3836.00000
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