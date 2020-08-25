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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32009400388
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по обязательному страхованию автогражданской ответственности владельца транспортных средств (ОСАГО)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
13.08.2020 09:47
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
355029, Российская Федерация, Ставропольский край, Ставрополь, Кулакова, 1
Почтовый адрес
355029, Российская Федерация, Ставропольский край, Ставрополь, Кулакова, 1
Контактный телефон
+7 8652 95-17-09
Факс
+7 8652 95-17-10
Адрес электронной почты
zhivotchenkoss@stavkraygaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Животченко Светлана Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Ставрополь
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуга страхования автогражданской ответственности ОСАГО
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.08.2020 11:59 GMT +325.08.2020 11:5925.08.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009400388Дата и время окончания срока приема заявок Услуга страхования автогражданской ответственности ОСАГОСтаврополь
Дата и время вскрытия заявок
25.08.2020 12:0025.08.2020 12:0025.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009400388Дата и время вскрытия заявок Услуга страхования автогражданской ответственности ОСАГОСтаврополь
Подведение итогов не позднее
28.08.2020 12:0028.08.2020 12:0028.08.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009400388Подведение итогов не позднее Услуга страхования автогражданской ответственности ОСАГОСтаврополь
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуга страхования автогражданской ответственности ОСАГО
Начальная цена
311 302,65
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ
Адрес местонахождения
355029, Российская Федерация, Ставропольский край, Ставрополь, Кулакова, 1
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 73.00000
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