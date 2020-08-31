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Номер извещения
32009403438
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка шевронной конвейерной ленты к дробильно-сортировочному оборудованию, согласно техническому заданию для нужд АО «Порт Ванино» (ГП380300)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
14.08.2020 02:41
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1
Почтовый адрес
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1
Контактный телефон
+7 42137 5-73-21
Факс
+7 42137 7-75-75
Адрес электронной почты
snab1@vcsp.ru
Ф.И.О. контактного лица
Молодченко Евгения Алексеевна
Место рассмотрения предложений
Ванино
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка шевронной конвейерной ленты к дробильно-сортировочному оборудованию
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка шевронной конвейерной ленты к дробильно-сортировочному оборудованию
Начальная цена
2 149 680,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ПОРТ ВАНИНО
Все закупки и тендеры АО ПОРТ ВАНИНО
Адрес местонахождения
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 120
Кол-во: 40
Кол-во: 120
Кол-во: 120
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