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Номер извещения
32009400452
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка шкафов для сушки СИЗ (п. 407 ПЗ)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
13.08.2020 09:59
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона
Почтовый адрес
629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона
Контактный телефон
+7 3496 37-17-04
Адрес электронной почты
Martynova.NB@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мартынова Наталья Борисовна
Место рассмотрения заявок
Ноябрьск
Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка шкафов для сушки СИЗ
Дата и время окончания срока приема заявок
21.08.2020 14:00 GMT +321.08.2020 14:0021.08.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009400452Дата и время окончания срока приема заявок Поставка шкафов для сушки СИЗНоябрьск
Текущий статус
Заключение договора
Предмет договора
Поставка шкафов для сушки СИЗ
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
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