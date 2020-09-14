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Наименование процедуры
Открытое публичное предложение с подачей предложения о цене имущества в электронной форме. Выставляемое на продажу имущество: Квартиры, расположенные в г. Москве и Московской области, реализуются 7 лотами. Продавец: ПАО «Газпром». Лот № 6: 4-комнатная квартира, расположенная по адресу: г. Москва, поселение Воскресенское, поселок п/х Воскресенское, д. 31, кв. 71, на 4-м этаже 9-этажного кирпичного жилого дома 1997 года постройки общей площадью 118,2 кв.м. Правоустанавливающий документ: Свидетельство о государственной регистрации права серии 01-21.1495 от 28.11.1997
Категория
Публичное предложение
Адрес местонахождения имущества (объекта)
г. Москва, поселение Воскресенское, поселок п/х Воскресенское, д. 31, кв. 71
Номер извещения
ГП020446
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Лот № 6: 4-комнатная квартира, расположенная по адресу: г. Москва, поселение Воскресенское, поселок п/х Воскресенское, д. 31, кв. 71, на 4-м этаже 9-этажного кирпичного жилого дома 1997 года постройки общей площадью 118,2 кв.м. Правоустанавливающий документ: Свидетельство о государственной регистрации права серии 01-21.1495 от 28.11.1997
Начальная цена
10392026.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
1039000.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
13-08-2020 09:45 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
15.09.2020 18:00
Дата и время проведения
18.09.2020 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
недвижимость
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
1046900.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 422
Адрес электронной почты
a.kuznecova@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузнецова Александра Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Кузнецова Александра Владимировна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
a.kuznecova@etpgpb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 276-00-51 доб. 422
Адрес местонахождения продавца/инициатора
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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