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    Главная / Торги / Запрос предложений на ГСМ

    Запрос предложений на ГСМ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.08.2020 10:0024.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020442Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на ГСМКолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП020442

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений на ГСМ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    13.08.2020 09:23

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_на_ГСМ_(заявка_131_130_192_257_РУ).doc

    ГП020442_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-89-00 доб. 2146

    Факс

    Адрес электронной почты

    Galina.Teterina@iz-lp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тетерина Галина Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запрос предложений на ГСМ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.08.2020 10:00 GMT +324.08.2020 10:0024.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020442Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на ГСМКолпино

    Подведение итогов не позднее

    31.08.2020 14:0031.08.2020 14:0031.08.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020442Подведение итогов не позднее Запрос предложений на ГСМКолпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.08.202031.08.2020 14:0031.08.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020442Подведение итогов не позднее Запрос предложений на ГСМКолпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос предложений на ГСМ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/728123/name/5f57264c40c9e7.86281471

    08.09.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Керосин технический ТС-1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 2"

    "Масло индустриальное И-40А"

    Кол-во: 200

    "Позиция 3"

    "Масло К-17"

    Кол-во: 50

    "Позиция 4"

    "Солидол жировой"

    Кол-во: 40

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