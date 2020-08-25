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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32009400199
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Передача неисключительных прав использования базы данных - электронной справочной системы "Главбух"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
13.08.2020 09:08
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
143989, Российская Федерация, Московская область, Балашиха, мкр. Керамик Железнодорожный пр., стр. 23
Почтовый адрес
143989, Российская Федерация, Московская область, Балашиха, мкр. Керамик Железнодорожный пр., стр. 23
Контактный телефон
+7 495 522-34-92
Факс
+7 495 522-34-92
Адрес электронной почты
zakupki@moegaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мухина Ольга Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Балашиха
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Передача неисключительных прав использования базы данных - электронной справочной системы "Главбух"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Передача неисключительных прав использования базы данных - электронной справочной системы "Главбух"
Начальная цена
148 572,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
143989, Российская Федерация, Московская область, Балашиха, мкр. Керамик Железнодорожный пр., стр. 23
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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