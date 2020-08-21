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Номер извещения
ГП020439
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка цифрового дубликатора (Ризограф) RISO А2 для нужд ПАО «РКК «Энергия»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос цен
Дата публикации
13.08.2020 09:10
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЁВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А,
Почтовый адрес
141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЕВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А
Контактный телефон
495 доб.513-68-84
Факс
+7 495 513-67-98
Адрес электронной почты
tatyana.lagunina@rsce.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лагунина Татьяна Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Королев
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка цифрового дубликатора (Ризограф) RISO А2 для нужд ПАО «РКК «Энергия»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.08.2020 10:00 GMT +321.08.2020 10:0021.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020439Дата и время окончания срока приема заявок Поставка цифрового дубликатора (Ризограф) RISO А2 для нужд ПАО «РКК «Энергия»Королев
Дата и время вскрытия заявок
21.08.2020 10:0021.08.2020 10:0021.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020439Дата и время вскрытия заявок Поставка цифрового дубликатора (Ризограф) RISO А2 для нужд ПАО «РКК «Энергия»Королев
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка цифрового дубликатора (Ризограф) RISO А2 для нужд ПАО «РКК «Энергия»
Начальная цена
2 289 250,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО РКК ЭНЕРГИЯ
Все закупки и тендеры ПАО РКК ЭНЕРГИЯ
Адрес местонахождения
141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЁВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А,
141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЕВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1
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