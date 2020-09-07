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Номер извещения
32009400209
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Текущий ремонт здания склада центральной аналитической лаборатории, ул. Власихинская, 49; Текущий ремонт отопления смотрового павильона отстойников ВОС-2, ул. 6-я Нагорная, 15 г. Барнаул
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Полотовая закупка
Дата публикации
13.08.2020 09:11
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,
Почтовый адрес
i.belov@rosvodokanal.ru
Контактный телефон
+7 3852 50-07-82
Факс
+7 3852 50-06-93
Адрес электронной почты
aa.busygin@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бусыгин Антон Алексеевич
Место рассмотрения предложений
Барнаул
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Текущий ремонт здания склада центральной аналитической лаборатории, ул. Власихинская, 49
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.09.2020 10:00 GMT +307.09.2020 10:0007.09.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009400209Дата и время окончания срока приема заявок Текущий ремонт здания склада центральной аналитической лаборатории, ул. Власихинская, 49Барнаул
Дата и время вскрытия заявок
07.09.2020 10:0007.09.2020 10:0007.09.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009400209Дата и время вскрытия заявок Текущий ремонт здания склада центральной аналитической лаборатории, ул. Власихинская, 49Барнаул
Подведение итогов не позднее
09.10.2020 08:0009.10.2020 08:0009.10.2020 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009400209Подведение итогов не позднее Текущий ремонт здания склада центральной аналитической лаборатории, ул. Власихинская, 49Барнаул
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Текущий ремонт здания склада центральной аналитической лаборатории, ул. Власихинская, 49
Начальная цена
204 735,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,
i.belov@rosvodokanal.ru
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во:
Текущий ремонт отопления смотрового павильона отстойников ВОС-2, ул. 6-я Нагорная, 15 г. Барнаул
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.09.2020 10:00 GMT +307.09.2020 10:0007.09.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009400209Дата и время окончания срока приема заявок Текущий ремонт отопления смотрового павильона отстойников ВОС-2, ул. 6-я Нагорная, 15 г. БарнаулБарнаул
Дата и время вскрытия заявок
07.09.2020 10:0007.09.2020 10:0007.09.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009400209Дата и время вскрытия заявок Текущий ремонт отопления смотрового павильона отстойников ВОС-2, ул. 6-я Нагорная, 15 г. БарнаулБарнаул
Подведение итогов не позднее
09.10.2020 08:0009.10.2020 08:0009.10.2020 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009400209Подведение итогов не позднее Текущий ремонт отопления смотрового павильона отстойников ВОС-2, ул. 6-я Нагорная, 15 г. БарнаулБарнаул
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Текущий ремонт отопления смотрового павильона отстойников ВОС-2, ул. 6-я Нагорная, 15 г. Барнаул
Начальная цена
593 060,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,
i.belov@rosvodokanal.ru
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во:
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