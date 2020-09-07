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    Главная / Торги / Текущий ремонт здания склада центральной аналитической лаборатории, ул. Власихинская, 49; Текущий ремонт отопления смотрового павильона отстойников ВОС-2, ул. 6-я Нагорная, 15 г. Барнаул

    Текущий ремонт здания склада центральной аналитической лаборатории, ул. Власихинская, 49; Текущий ремонт отопления смотрового павильона отстойников ВОС-2, ул. 6-я Нагорная, 15 г. Барнаул

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.09.2020 10:0007.09.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009400209Дата и время окончания срока приема заявок Текущий ремонт здания склада центральной аналитической лаборатории, ул. Власихинская, 49БарнаулПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009400209

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Текущий ремонт здания склада центральной аналитической лаборатории, ул. Власихинская, 49; Текущий ремонт отопления смотрового павильона отстойников ВОС-2, ул. 6-я Нагорная, 15 г. Барнаул

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Полотовая закупка

    Дата публикации

    13.08.2020 09:11

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    закупочная_документация.rar

    Протокол_32009400209_СМР_ЦАЛ_Власихинская_49.pdf

    Протокол_32009400209_СМР_ЦАЛ_Власихинская_49.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,

    Почтовый адрес

    i.belov@rosvodokanal.ru

    Контактный телефон

    +7 3852 50-07-82

    Факс

    +7 3852 50-06-93

    Адрес электронной почты

    aa.busygin@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бусыгин Антон Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Барнаул

    Закупки и тендеры Алтайский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Текущий ремонт здания склада центральной аналитической лаборатории, ул. Власихинская, 49

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.09.2020 10:00 GMT +307.09.2020 10:0007.09.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009400209Дата и время окончания срока приема заявок Текущий ремонт здания склада центральной аналитической лаборатории, ул. Власихинская, 49Барнаул

    Дата и время вскрытия заявок

    07.09.2020 10:0007.09.2020 10:0007.09.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009400209Дата и время вскрытия заявок Текущий ремонт здания склада центральной аналитической лаборатории, ул. Власихинская, 49Барнаул

    Подведение итогов не позднее

    09.10.2020 08:0009.10.2020 08:0009.10.2020 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009400209Подведение итогов не позднее Текущий ремонт здания склада центральной аналитической лаборатории, ул. Власихинская, 49Барнаул

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.10.202009.10.2020 08:0009.10.2020 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009400209Подведение итогов не позднее Текущий ремонт здания склада центральной аналитической лаборатории, ул. Власихинская, 49Барнаул

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Текущий ремонт здания склада центральной аналитической лаборатории, ул. Власихинская, 49

    Начальная цена

    204 735,60

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,

    i.belov@rosvodokanal.ru

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/742067/name/5f71a750322577.75606344

    28.09.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Текущий ремонт здания склада центральной аналитической лаборатории, ул. Власихинская, 49"

    Кол-во:

    Лот 2

    Текущий ремонт отопления смотрового павильона отстойников ВОС-2, ул. 6-я Нагорная, 15 г. Барнаул

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.09.2020 10:00 GMT +307.09.2020 10:0007.09.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009400209Дата и время окончания срока приема заявок Текущий ремонт отопления смотрового павильона отстойников ВОС-2, ул. 6-я Нагорная, 15 г. БарнаулБарнаул

    Дата и время вскрытия заявок

    07.09.2020 10:0007.09.2020 10:0007.09.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009400209Дата и время вскрытия заявок Текущий ремонт отопления смотрового павильона отстойников ВОС-2, ул. 6-я Нагорная, 15 г. БарнаулБарнаул

    Подведение итогов не позднее

    09.10.2020 08:0009.10.2020 08:0009.10.2020 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009400209Подведение итогов не позднее Текущий ремонт отопления смотрового павильона отстойников ВОС-2, ул. 6-я Нагорная, 15 г. БарнаулБарнаул

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.10.202009.10.2020 08:0009.10.2020 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009400209Подведение итогов не позднее Текущий ремонт отопления смотрового павильона отстойников ВОС-2, ул. 6-я Нагорная, 15 г. БарнаулБарнаул

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Текущий ремонт отопления смотрового павильона отстойников ВОС-2, ул. 6-я Нагорная, 15 г. Барнаул

    Начальная цена

    593 060,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,

    i.belov@rosvodokanal.ru

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/742081/name/5f71aa176c3626.60131267

    28.09.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Текущий ремонт отопления смотрового павильона отстойников ВОС-2, ул. 6-я Нагорная, 15 г. Барнаул"

    Кол-во:

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