Лот 1

Поставка бронзовых кругов (обязательно с предоставление сертификата о качества оригиналом или заверенной копией). Данная закупка осуществляется во исполнение обязательств в рамках доходного договора №16/2071-П от 06.08.2016г. ДС №4. Закупка будет производиться в килограммах. №п/п Наименование Материал НТД Ф мм 1 круг БрАЖН 10-4-4 ГОСТ 18175-78 40 1000 2 круг БрАЖН 10-4-4 ГОСТ 18175-78 50 5000 3 круг БрАЖН 10-4-4 ГОСТ 18175-78 55 1500 4 круг БрАЖМц 10-3-1,5 ГОСТ 18175-78 75 7000 5 круг БрАЖМц 10-3-1,5 ГОСТ 18175-78 90 400 Закупка в рамках ГОЗ. Оплата со специального счета.