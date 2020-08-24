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Номер извещения
32009400184
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка кранов шаровых для неснижаемого запаса
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
13.08.2020 09:05
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
640021, ОБЛ КУРГАНСКАЯ, Г КУРГАН, УЛ КОЛИ МЯГОТИНА, 90А,
Почтовый адрес
640000, г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 90А
Контактный телефон
+7 912 064-73-05
Факс
+7 3522 45-83-56
Адрес электронной почты
Shemetov_KS@kurgangazcom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Попов Олег Владимирович
Место рассмотрения предложений
Курган, ул. Коли Мяготина, 90 а
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка кранов шаровых для неснижаемого запаса
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка кранов шаровых для неснижаемого запаса
Начальная цена
9 213 930,24
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КУРГАН
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КУРГАН
Адрес местонахождения
640021, ОБЛ КУРГАНСКАЯ, Г КУРГАН, УЛ КОЛИ МЯГОТИНА, 90А,
640000, г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 90А
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 14810.00000
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