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Номер извещения
ГП020434
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Калориферы
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
13.08.2020 08:45
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
Почтовый адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Контактный телефон
+7 434 31-00748
Факс
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Адрес электронной почты
Natalya.Polyakova@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Полякова Наталья Петровна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка калориферов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.08.2020 09:00 GMT +319.08.2020 09:0019.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020434Дата и время окончания срока приема заявок Поставка калориферовЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
19.08.2020 09:0019.08.2020 09:0019.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020434Дата и время вскрытия заявок Поставка калориферовЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка калориферов
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО УРАЛХИММАШ
Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 3
Кол-во: 5
Кол-во: 22
Кол-во: 1
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