Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Калориферы

    Калориферы

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.08.2020 09:0019.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020434Дата и время окончания срока приема заявок Поставка калориферовЕкатеринбургПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП020434

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Калориферы

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    13.08.2020 08:45

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП020434_second_parts_protocol.rtf

    заявка_328_562_20.pdf

    Договор_поставки.docx

    Форма_анкеты_контрагента_2018.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ

    Юридический адрес

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    Почтовый адрес

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33

    Контактный телефон

    +7 434 31-00748

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    Natalya.Polyakova@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Полякова Наталья Петровна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка калориферов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.08.2020 09:00 GMT +319.08.2020 09:0019.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020434Дата и время окончания срока приема заявок Поставка калориферовЕкатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    19.08.2020 09:0019.08.2020 09:0019.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020434Дата и время вскрытия заявок Поставка калориферовЕкатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.10.202019.10.2020 10:0019.10.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020434Подведение итогов не позднее Поставка калориферовЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка калориферов

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО УРАЛХИММАШ
    Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ

    Адрес местонахождения

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/759336/name/5f8fb0c9b5ef41.27063519

    21.10.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Калорифер водяной КСК 4-12"

    Кол-во: 3

    "Позиция 2"

    "Калорифер водяной КСК 3-11"

    Кол-во: 5

    "Позиция 3"

    "Отвод стальной ВГП 90 Ø57×4мм"

    Кол-во: 22

    "Позиция 4"

    "Вентилятор радиальный Ц9-55-12,5 Положение корп. Л 00, n=486 об/мин, L=50м3/ч, эл.дв. AUP200L6, N=30кВт"

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    УК КОЛМАР
    Попозиционная № ГП213451
    Приобретение раций по заявке № 39972 для АО «ГОК «Денисовский»
    Приобретение раций по заявке № 39972 для АО «ГОК «Денисовский»
    587989
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 10:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ПОРТ ВАНИНО
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП № 32211082144
    Поставка пневматических кранцев в броне из колес, согласно техническому заданию для нужд АО «Порт Ванино» (ГП593848)
    Поставка пневматических кранцев в броне из колес, согласно техническому заданию для нужд АО...
    593848
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    10 387 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Хабаровский край
    АКС
    Конкурс в электронной форме для СМСП № 32211049668
    Проведение открытого конкурса с предварительной квалификацией в электронной форме на право заключения договора на поставку Гидро-теплоизоляционных материалов для нужд ООО «Амурские коммунальные системы» на 2022 г. (АмКС-002-22).
    Проведение открытого конкурса с предварительной квалификацией в электронной форме на право...
    588715
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурс в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    2 981 705
    Лоты:
    1
    Регион:
    Амурская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    УК КОЛМАР
    Запрос предложений № ГП225050
    Оказание услуг по сервисному обслуживанию трансформаторных подстанций КТПВШ 630/6»
    Оказание услуг по сервисному обслуживанию трансформаторных подстанций КТПВШ 630/6»
    590247
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    УК КОЛМАР
    Попозиционная № ГП225557
    Приобретение ДВС на автосамосвалы FAW 3250 по заявке 40299, протоколы разногласий не принимаются, при предоплате свыше 1 млн обязательное предоставление банковской гарантии
    Приобретение ДВС на автосамосвалы FAW 3250 по заявке 40299, протоколы разногласий не...
    591615
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 01:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
    Маркетинговые исследования № 32211032745
    Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту транспортного средства
    Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту транспортного средства
    585865
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 04:59(GMT+03:00)
    301 320
    Лоты:
    1
    Регион:
    Хабаровский край
    УК КОЛМАР
    Запрос предложений № ГП237233
    разработка комплектов рабочих чертежей марки КМ, КЖ по объекту «Административное здание №2» ООО «УК «Колмар», расположенному по адресу пр. Геологов 55/1.
    разработка комплектов рабочих чертежей марки КМ, КЖ по объекту «Административное здание №2»...
    593853
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ПАО ТГК-14
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП № 32211082079
    Поставка электрического оборудования на объект ПНС-1 для нужд филиала ПАО "ТГК-14" Читинский энергетический комплекс
    Поставка электрического оборудования на объект ПНС-1 для нужд филиала ПАО "ТГК-14" Читинский...
    593850
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 05:00(GMT+03:00)
    28 414 212
    Лоты:
    1
    Регион:
    Забайкальский край
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить