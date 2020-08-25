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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32009399943
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка средств малой механизации
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
13.08.2020 07:50
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52,
Почтовый адрес
662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52
Контактный телефон
+7 39197 6-40-35
Факс
+7 39197 6-40-76
Адрес электронной почты
zakupki@iss-reshetnev.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сивакова Оксана Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Железногорск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка средств малой механизации
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.08.2020 04:30 GMT +325.08.2020 04:3025.08.2020 04:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009399943Дата и время окончания срока приема заявок Поставка средств малой механизацииЖелезногорск
Дата и время вскрытия заявок
25.08.2020 04:3025.08.2020 04:3025.08.2020 04:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009399943Дата и время вскрытия заявок Поставка средств малой механизацииЖелезногорск
Подведение итогов не позднее
27.08.2020 07:3027.08.2020 07:3027.08.2020 07:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009399943Подведение итогов не позднее Поставка средств малой механизацииЖелезногорск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка средств малой механизации
Начальная цена
333 835,02
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Сумма блокируемая при подаче заявки (в рублях)
100 150,50
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52,
662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 12.00000
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