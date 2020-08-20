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    Главная / Торги / Отбор поставщиков на поставку электротехнической продукции в 4 квартале 2020г.

    Отбор поставщиков на поставку электротехнической продукции в 4 квартале 2020г.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.08.2020 17:0020.08.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020430Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электротехнической продукции в 4 квартале 2020г.АчинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП020430

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Отбор поставщиков на поставку электротехнической продукции в 4 квартале 2020г.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    13.08.2020 07:51

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_о_проведении_отбора_размещение_на_ЭТП_ГПБ.docx

    Приложение_2_образец_векселя.docx

    Приложение_3_Документы_для_аккредитации.docx

    Приложение_№_1_к_извещению_от_13.08.2020г..xls

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РУСАЛ АЧИНСКИЙ ГЛИНОЗЕМНЫЙ КОМБИНАТ
    Все закупки и тендеры АО РУСАЛ АЧИНСК

    Юридический адрес

    662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1

    Почтовый адрес

    662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1

    Контактный телефон

    +7 39151 3-56-21

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    Marina.Masanova@rusal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Масанова Марина Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Ачинск

    Закупки и тендеры Красноярский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка электротехнической продукции в 4 квартале 2020г.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.08.2020 17:00 GMT +320.08.2020 17:0020.08.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020430Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электротехнической продукции в 4 квартале 2020г.Ачинск

    Подведение итогов не позднее

    20.10.2020 17:0020.10.2020 17:0020.10.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020430Подведение итогов не позднее Поставка электротехнической продукции в 4 квартале 2020г.Ачинск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.10.202020.10.2020 17:0020.10.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020430Подведение итогов не позднее Поставка электротехнической продукции в 4 квартале 2020г.Ачинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка электротехнической продукции в 4 квартале 2020г.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РУСАЛ АЧИНСКИЙ ГЛИНОЗЕМНЫЙ КОМБИНАТ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РУСАЛ АЧИНСК
    Все закупки и тендеры АО РУСАЛ АЧИНСК

    Адрес местонахождения

    662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Блок дугогасит.выключателя ВБМ-10-20/630"

    Кол-во: 3

    "Позиция 2"

    "Блок стабилизации возбужден. УК-БСТВ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 3"

    "Вилка с заземляющим контактом 16А 220В"

    Кол-во: 54

    "Позиция 4"

    "Выключатель 2кл.откр.уст.6А IP20"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Выключатель 2кл.скр.уст.10А IP44"

    Кол-во: 3

    "Позиция 6"

    "Выключатель авт. ВА-5135 160А"

    Кол-во: 6

    "Позиция 7"

    "Выключатель авт. ВА-5139 630А"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Выключатель авт.АЕ-2046 20А"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Выключатель авт.АП50Б-2МТ 16А 10In"

    Кол-во: 5

    "Позиция 10"

    "Выключатель авт.АП50Б-2МТ 40А 10In"

    Кол-во: 3

    "Позиция 11"

    "Выключатель авт.АП50Б-3МТ 25А 10In"

    Кол-во: 3

    "Позиция 12"

    "Выключатель авт.АП50Б-3МТ 50А 10In"

    Кол-во: 3

    "Позиция 13"

    "Выключатель авт.АП50Б-3МТ 63А 10In"

    Кол-во: 5

    "Позиция 14"

    "Выключатель авт.ВА 47-100 3P 25А (D)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 15"

    "Выключатель авт.ВА 47-29 3P 63А (C)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 16"

    "Выключатель авт.ВА-5731-340010 80А"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "Выключатель авт.ВА-5735-340010 160А"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "Выключатель авт.ВА-5735-340010 200А"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Выключатель авт.ВА-5735-340010 250А №2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Выключатель авт.ВА-5739-340010 630А"

    Кол-во: 2

    "Позиция 21"

    "Держатель предохранителей OFAX 2S3-10"

    Кол-во: 4

    "Позиция 22"

    "Евровилка В16-001"

    Кол-во: 16

    "Позиция 23"

    "Изолятор ШС-10Г"

    Кол-во: 45

    "Позиция 24"

    "Изолятор ШС-10Д"

    Кол-во: 150

    "Позиция 25"

    "Катушка M19P-24D-0.9A-DE Comatrol"

    Кол-во: 5

    "Позиция 26"

    "Катушка электромагнитная ТКП-800"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Колпачок КП-22 к изолятору"

    Кол-во: 80

    "Позиция 28"

    "Контактор LC1E1210Q5 Schneider Electric"

    Кол-во: 2

    "Позиция 29"

    "Контактор LC1E1810M5 Schneider Electric"

    Кол-во: 2

    "Позиция 30"

    "Контактор LC1E2510Q5 Schneider Electric"

    Кол-во: 2

    "Позиция 31"

    "Контактор LC1E3210M5 Schneider Electric"

    Кол-во: 2

    "Позиция 32"

    "Контактор LC1E50M5 Schneider Electric"

    Кол-во: 2

    "Позиция 33"

    "Контактор LC1E65Q5 Schneider Electric"

    Кол-во: 2

    "Позиция 34"

    "Контактор КВ1-250-3 380В"

    Кол-во: 6

    "Позиция 35"

    "Контактор КВ1-400-3 380В"

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "Контактор КТ-6023 220В"

    Кол-во: 2

    "Позиция 37"

    "Контактор КТ-6053 220В"

    Кол-во: 3

    "Позиция 38"

    "Контактор КТ-6053 380В"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "Коробка соединительная КС-10(6)-630"

    Кол-во: 4

    "Позиция 40"

    "Корпус выключателя ВБМ-10-20/630"

    Кол-во: 1

    "Позиция 41"

    "Крюк КВ-22"

    Кол-во: 50

    "Позиция 42"

    "Муфта концевая 10КВТпН-3-70/120"

    Кол-во: 10

    "Позиция 43"

    "Муфта концевая 10КНТПН-3-70х 120"

    Кол-во: 10

    "Позиция 44"

    "Муфта соединит.3СТП-10У 70х120"

    Кол-во: 1

    "Позиция 45"

    "Пост управления ПКТ-60У2"

    Кол-во: 9

    "Позиция 46"

    "Привод э/магн.выключателя ВБМ-10-20/630"

    Кол-во: 1

    "Позиция 47"

    "Пускатель э/магн.ПМ-12-010-100 220В"

    Кол-во: 2

    "Позиция 48"

    "Пускатель э/магн.ПМ-12-040-220 220В"

    Кол-во: 2

    "Позиция 49"

    "Пускатель э/магн.ПМ-12-063-151 220В"

    Кол-во: 1

    "Позиция 50"

    "Пускатель э/магн.ПМ-12-100-600 220В"

    Кол-во: 1

    "Позиция 51"

    "Разъем РШ-ВШ 380В 32А 3Р+РЕ"

    Кол-во: 40

    "Позиция 52"

    "Разъем РШ-ВШ-30"

    Кол-во: 33

    "Позиция 53"

    "Реле промежуточное РЭП26 220 В"

    Кол-во: 4

    "Позиция 54"

    "Розетка ОУ 1м.10А IP20 б/з"

    Кол-во: 30

    "Позиция 55"

    "Розетка СУ 1м.16А IP20 с/з кр."

    Кол-во: 5

    "Позиция 56"

    "Удлинитель 25м"

    Кол-во: 1

    "Позиция 57"

    "Удлинитель 5м"

    Кол-во: 6

    "Позиция 58"

    "Удлинитель катушка УК50"

    Кол-во: 1

    "Позиция 59"

    "Удлинитель на катушке ВЕМ-259 50м"

    Кол-во: 1

    "Позиция 60"

    "Фотореле ФР-7"

    Кол-во: 4

    "Позиция 61"

    "Щетка электрографит.ЭГ-14 16х32х40"

    Кол-во: 50

    "Позиция 62"

    "Щетка электрографит.ЭГ-14 25х32х40"

    Кол-во: 260

    "Позиция 63"

    "Щетка электрографит.ЭГ-14 25х50х64"

    Кол-во: 45

    "Позиция 64"

    "Щетка электрографит.ЭГ-74 2/12.5х32х64"

    Кол-во: 60

    "Позиция 65"

    "Щетка электрографит.ЭГ-74 25х32х64"

    Кол-во: 55

    "Позиция 66"

    "Щеткодержатель 25х32 ч.8ТД236.002"

    Кол-во: 20

    "Позиция 67"

    "Щеткодержатель ДРПк1 (ДГП) 16х25"

    Кол-во: 20

    "Позиция 68"

    "Щеткодержатель ДРПч1 25х32"

    Кол-во: 20

    "Позиция 69"

    "Щеткодержатель РТП 25х32ч.5БС.112.140-02"

    Кол-во: 91

    "Позиция 70"

    "Щеткодержатель ТКЭ 16х32"

    Кол-во: 20

    "Позиция 71"

    "Электромагнит МИС-4100 380В"

    Кол-во: 2

    "Позиция 72"

    "Электромагнит ЭМ-25 220В"

    Кол-во: 6

    "Позиция 73"

    "Вилка-розетка ПС300"

    Кол-во: 4

    "Позиция 74"

    "Щетка электрографит.ЭГ-74 16х25х32"

    Кол-во: 100

    "Позиция 75"

    "Щеткодержатель 16х25 ч.8ТД236.007"

    Кол-во: 50

    "Позиция 76"

    "Блок БРТИ ЮР 2990-02"

    Кол-во: 2

    "Позиция 77"

    "Датчик СДВ-И-1.0-4-20мА-D342201003"

    Кол-во: 2

    "Позиция 78"

    "Датчик СДВ-И-25.0-4-20мА-D342201003"

    Кол-во: 2

    "Позиция 79"

    "Выключатель авт.ВА-2129 3P 50А"

    Кол-во: 6

    "Позиция 80"

    "Розетка откр.пров.РШ-п-2-0-IP43-01-10/42"

    Кол-во: 18

    "Позиция 81"

    "Тиристор Т171-320-10"

    Кол-во: 13

    "Позиция 82"

    "Блок БРТИ ЮР 2990-02"

    Кол-во: 2

    "Позиция 83"

    "Микросхема КР142ЕН8А"

    Кол-во: 20

    "Позиция 84"

    "Модуль тиристорный МТТ-10/3-320"

    Кол-во: 4

    "Позиция 85"

    "Мост постоянного тока Р-333"

    Кол-во: 1

    "Позиция 86"

    "Выключатель авт. А3792Б 630А"

    Кол-во: 1

    "Позиция 87"

    "Контактор КТ-6633И 250А 220В"

    Кол-во: 1

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    Прием заявок:
    11.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ПАО ТГК-14
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП № 32211082079
    Поставка электрического оборудования на объект ПНС-1 для нужд филиала ПАО "ТГК-14" Читинский энергетический комплекс
    Поставка электрического оборудования на объект ПНС-1 для нужд филиала ПАО "ТГК-14" Читинский...
    593850
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 05:00(GMT+03:00)
    28 414 212
    Лоты:
    1
    Регион:
    Забайкальский край
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