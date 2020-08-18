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    Главная / Торги / Поставка зимней спецодежды на объект строительства «Обустройство Чаяндинского НГКМ»

    Поставка зимней спецодежды на объект строительства «Обустройство Чаяндинского НГКМ»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.08.2020 12:0018.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020462Дата и время окончания срока приема заявок Договор на поставку зимней спецодеждыТомскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП020462

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка зимней спецодежды на объект строительства «Обустройство Чаяндинского НГКМ»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    13.08.2020 11:47

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма_ТКП.XLSX

    ТФ_Договора_поставки.7z

    Документация_о_запросе_цен.docx

    Протокол_ЗК_ООО__Энергомонтаж_СК__№ГП020462_ЭТП.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗАРТСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ГАС

    Юридический адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    Почтовый адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Контактный телефон

    +7 3822 70-59-70 доб. 5475

    Факс

    +7 495 540-74-50

    Адрес электронной почты

    d.turuntaev@enrgm.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Турунтаев Дмитрий Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Томск

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Договор на поставку зимней спецодежды

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.08.2020 12:00 GMT +318.08.2020 12:0018.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020462Дата и время окончания срока приема заявок Договор на поставку зимней спецодеждыТомск

    Подведение итогов не позднее

    25.09.2020 16:0025.09.2020 16:0025.09.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020462Подведение итогов не позднее Договор на поставку зимней спецодеждыТомск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.09.202025.09.2020 16:0025.09.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020462Подведение итогов не позднее Договор на поставку зимней спецодеждыТомск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Договор на поставку зимней спецодежды

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЭНЕРГОМОНТАЖ СК
    Все закупки и тендеры ЭНЕРГОМОНТАЖ СК

    Адрес местонахождения

    634537, Российская Федерация, Томская область, Томский район, Населенный пункт 6 км дороги Михайловка-Александровское, Населенный пункт 6 км дороги Михайловка-Александровское, дом 381/1, строение 22

    634034, Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Нахимова, 8

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/731943/name/5f5f44b876d0f7.46520390

    14.09.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Костюм (куртка + п/комбинезон) мужской зимний для ИТР (размер 88-92, рост 158-164) типа "Скаймастер" артикул 2.209 по каталогу "Техноавиа""

    Кол-во: 5

    "Позиция 2"

    "Костюм (куртка + п/комбинезон) мужской зимний для ИТР (размер 88-92, рост 170-176)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 3"

    "Костюм (куртка + п/комбинезон) мужской зимний для ИТР (размер 96-100, рост 170-176)"

    Кол-во: 15

    "Позиция 4"

    "Костюм (куртка + комбинезон) мужской зимний для ИТР (размер 96-100, рост 182-188)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 5"

    "Костюм (куртка + комбинезон) мужской зимний для ИТР (размер 104-108, рост 170-176)"

    Кол-во: 25

    "Позиция 6"

    "Костюм (куртка + комбинезон) мужской зимний для ИТР (размер 104-108, рост 182-188)"

    Кол-во: 15

    "Позиция 7"

    "Костюм (куртка + комбинезон) мужской зимний для ИТР (размер 112-116, рост 170-176)"

    Кол-во: 15

    "Позиция 8"

    "Костюм (куртка + комбинезон) мужской зимний для ИТР (размер 112-116, рост 182-188)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 9"

    "Костюм мужской зимний для рабочих (разм. 88-96, рост 158-164) типа "Зима"артикул 2.111 по кат. "Техноавиа""

    Кол-во: 10

    "Позиция 10"

    "Костюм мужской зимний для рабочих(разм. 88-96, рост 170-176)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 11"

    "Костюм мужской зимний для рабочих (разм. 96-100, рост 170-176)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 12"

    "Костюм мужской зимний(разм. 96-100, рост 182-188)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 13"

    "Костюм мужской зимний для рабочих(разм. 104-108, рост 170-176)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 14"

    "Костюм мужской зимний для рабочих(разм. 104-108, рост 182-188)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 15"

    "Костюм мужской зимний для рабочих(разм. 112-116, рост 170-176)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 16"

    "Костюм мужской зимний для рабочих(разм. 112-116, рост 182-188)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 17"

    "Костюм мужской зимний для электромонтажников (разм. 96-100, рост 170-176) типа "Байкал-2"артикул 2.235 и 2.236 по кат. "Техноавиа""

    Кол-во: 10

    "Позиция 18"

    "Костюм мужской зимний для электромонтажников(разм. 96-100, рост 182-188)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 19"

    "Костюм мужской зимний для электромонтажников (разм. 104-108, рост 170-176)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 20"

    "Костюм мужской зимний для электромонтажников (разм. 104-108, рост 182-188)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 21"

    "Костюм мужской зимний для электромонтажников(разм. 112-116, рост 170-176)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 22"

    "Костюм мужской зимний для электромонтажников (разм. 112-116, рост 182-188)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 23"

    "Сапоги мужские кожаные, подкладка натуральный мех, модель С35, серия ROVERBOOTS, ООО ПФ "Лель", размер 43"

    Кол-во: 30

    "Позиция 24"

    "Сапоги мужские кожаные, подкладка натуральный мех, модель С35, серия ROVERBOOTS, ООО ПФ "Лель", размер 44"

    Кол-во: 20

    "Позиция 25"

    "Сапоги мужские утепленные с манжетом НордМан Сэйфети (ЭВА), арт. ПЕ-15 КПКС УММ/ размер 42-43"

    Кол-во: 150

    "Позиция 26"

    "Сапоги мужские утепленные с манжетом НордМан Сэйфети (ЭВА), арт. ПЕ-15 КПКС УММ/ размер 43-44"

    Кол-во: 200

    "Позиция 27"

    "Сапоги мужские утепленные с манжетом НордМан Сэйфети (ЭВА), арт. ПЕ-15 КПКС УММ/ размер 44-45"

    Кол-во: 20

    "Позиция 28"

    "Сапоги мужские утепленные с манжетом НордМан Сэйфети (ЭВА), арт. ПЕ-15 КПКС УММ/ размер 45-46"

    Кол-во: 20

    "Позиция 29"

    "Валенки, артикул 5.131 по кат. "Техноавиа", размер 30"

    Кол-во: 50

    "Позиция 30"

    "Валенки, артикул 5.131 по кат. "Техноавиа", размер 31"

    Кол-во: 50

    "Позиция 31"

    "Валенки, артикул 5.131 по кат. "Техноавиа", размер 32"

    Кол-во: 50

    "Позиция 32"

    "Валенки, артикул 5.131 по кат. "Техноавиа", размер 33"

    Кол-во: 50

    "Позиция 33"

    "Валенки, артикул 5.131 по кат. "Техноавиа", размер 34"

    Кол-во: 50

    "Позиция 34"

    "Валенки, артикул 5.131 по кат. "Техноавиа", размер 35"

    Кол-во: 50

    "Позиция 35"

    "Подшлемник зимний для сварщика "Марс" артикул 8.108 по кат. "Техноа"

    Кол-во: 50

    "Позиция 36"

    "Шапочка вязаная двойная на Тинсулейте , подкладка флис, арт. 8.120 по кат. "Техноавиа""

    Кол-во: 800

    "Позиция 37"

    "Перчатки зимние "Хаски"(размер 7-7.5) артикул 7.223 по кат. "Техноавиа""

    Кол-во: 50

    "Позиция 38"

    "Перчатки зимние "Хаски"(размер 9-9.5) артикул 7.223 по кат. "Техноавиа""

    Кол-во: 100

    "Позиция 39"

    "Перчатки зимние "Хаски"(размер 10-11) артикул 7.223 по кат. "Техноавиа""

    Кол-во: 50

    "Позиция 40"

    "Рукавицы суконные"

    Кол-во: 300

    "Позиция 41"

    "Рукавицы мехавые"

    Кол-во: 200

    "Позиция 42"

    "Перчатки Navy (Нэви) утепленные, комбинированные со спилком КРС, Арт. 8.723 "Техноавиа", размер 10"

    Кол-во: 300

    "Позиция 43"

    "Перчатки Sigma ("Сигма") размер 10, артикул 7.223 по кат. "Техноавиа""

    Кол-во: 500

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