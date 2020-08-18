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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП020462
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка зимней спецодежды на объект строительства «Обустройство Чаяндинского НГКМ»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
13.08.2020 11:47
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
Почтовый адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
Контактный телефон
+7 3822 70-59-70 доб. 5475
Факс
+7 495 540-74-50
Адрес электронной почты
d.turuntaev@enrgm.ru
Ф.И.О. контактного лица
Турунтаев Дмитрий Анатольевич
Место рассмотрения предложений
Томск
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Договор на поставку зимней спецодежды
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.08.2020 12:00 GMT +318.08.2020 12:0018.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020462Дата и время окончания срока приема заявок Договор на поставку зимней спецодеждыТомск
Подведение итогов не позднее
25.09.2020 16:0025.09.2020 16:0025.09.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020462Подведение итогов не позднее Договор на поставку зимней спецодеждыТомск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Договор на поставку зимней спецодежды
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЭНЕРГОМОНТАЖ СК
Все закупки и тендеры ЭНЕРГОМОНТАЖ СК
Адрес местонахождения
634537, Российская Федерация, Томская область, Томский район, Населенный пункт 6 км дороги Михайловка-Александровское, Населенный пункт 6 км дороги Михайловка-Александровское, дом 381/1, строение 22
634034, Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Нахимова, 8
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 5
Кол-во: 10
Кол-во: 15
Кол-во: 10
Кол-во: 25
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 50
Кол-во: 30
Кол-во: 50
Кол-во: 30
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 10
Кол-во: 5
Кол-во: 10
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 30
Кол-во: 20
Кол-во: 150
Кол-во: 200
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 800
Кол-во: 50
Кол-во: 100
Кол-во: 50
Кол-во: 300
Кол-во: 200
Кол-во: 300
Кол-во: 500
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