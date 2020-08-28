открытый аукцион в электронной форме участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на право заключения договора поставки ячейки КСО, комплекта сварной ошиновки для ячеек КСО

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 32009399853 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки открытый аукцион в электронной форме участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на право заключения договора поставки ячейки КСО, комплекта сварной ошиновки для ячеек КСО Валюта процедуры RUB Способ закупки Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП Дата публикации

Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИЖЕВСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД КУПОЛ

Все закупки и тендеры АО ИЭМЗ КУПОЛ Юридический адрес 426033, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ИЖЕВСК, УЛ ПЕСОЧНАЯ, ДОМ 3, Почтовый адрес 426033, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Песочная, 3 Контактный телефон +7 3412 90-32-20 Факс +7 3412 90-32-20 Адрес электронной почты 047@kupol.ru Ф.И.О. контактного лица Черезова Елена Юрьевна Место рассмотрения предложений Ижевск, Песочная, 3 Закупки и тендеры Удмуртская Республика Ключевые слова:

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